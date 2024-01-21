入冬最強寒流來襲 雇主若未注意勞工低溫職災恐法辦

國際貨幣基金示警，全球將有約四成的工作受到AI（人工智慧）的影響。而一項報告更指出，如ChatGPT等生成式AI將在6年後，即2030年，足以寫出高於專家平均值的文章或程式，「這一類」工作者將受衝擊。 專家提醒，想要避免被取代、甚至和AI合作，就得掌握2項重要關鍵，才能因應來勢洶洶的AI浪潮，把威脅轉化為助益。若想在龐大的挑戰中勝出，人力銀行更點名2項最夯的職缺，求職者在科技衝擊下，有望獲得高薪。...

2024-01-21 08:00