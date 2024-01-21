入冬最強寒流來襲 雇主若未注意勞工低溫職災恐法辦
今年入冬以來最強寒流今天南下，各地將愈來愈冷。勞動部職業安全衛生署表示，為避免勞工因低溫引發心臟及腦血管疾病等職業災害，特別提醒所有雇主及工作者於戶外作業時，確實做好禦寒保暖措施，尤其對於中高齡者務必留意健康狀況，嚴防低溫危害。
職安署表示，依職業安全衛生法規定，雇主為防止低溫引起的危害，應採取必要的安全衛生措施。針對從事戶外工作者尤應特別注意低氣溫作業風險，如對於從事營造工程、大樓外牆清洗、廣告招牌吊掛、線路檢修、外送及農、漁業等戶外作業者，雇主應適時採取安全健康管理措施。
職安署說，行政管理上，提醒勞工穿著適當防寒衣物、安排適當作息時間及提供熱飲、建立工作伙伴互護機制等。此外，健康管理部分，視勞工身體健康狀況，適當進行工作調配，儘量減少勞工暴露於寒冷天氣的時間，尤其需留意中高齡及患有心血管疾病等慢性病者的健康情形，必要時尋求醫師協助。
至於教育訓練，職安署表示，實施低氣溫保健及安全衛生教育訓練，使勞工了解低氣溫危害預防並配合遵守安全健康的作業程序，減少低氣溫造成的危害風險。
職安署提醒，寒流期間雇主應做好勞工禦寒保暖措施，職安署已訂定「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，供各事業單位參考，如未依職業安全衛生法令規定，採取低氣溫環境作業的各項安全衛生及應變措施，致勞工罹災者，將依法查處究辦。
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