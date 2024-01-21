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農業部：去年豬場減 在養量略增

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
國內養豬場數為5804場，較去年五月調查略降89場，但毛豬在養頭數較去年五月調查時略增。本報資料照片
國內養豬場數為5804場，較去年五月調查略降89場，但毛豬在養頭數較去年五月調查時略增。本報資料照片

農業部最新養豬頭數調查出爐。國內養豬場數為五八○四場，較去年五月調查，略降八十九場，但毛豬在養頭數為五三一點九萬頭，較去年五月調查時，略增七點七萬頭。業者直言，受到國際上戰爭、氣候等因素衝擊，影響飼料供應採買，未來一年養豬前景不明，推估今年第一季，國產供應量將持續減少，進口量會增多。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞分析，近期許多畜牧場爆發藍耳病、小豬下痢、輪狀病毒，使得母豬群元氣大傷，間接造成○至廿八天哺乳小豬減少一點八萬頭。反觀去年豬肉及其他可食部位進口十二點四萬多公噸、創歷史新高，推估今年第一季豬肉進口量會變多，另依據養豬頭數調查推測，今年上半年我國毛豬供應量會比去年少。

中華民國保護動物協會理事長、養豬協會前理事長楊冠章提到，飼料的採買供應會影響未來養豬業的狀況，目前台灣的飼料都是外購，容易受到航運狀況限制，只要運費增加，養豬成本也會跟著增加。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，許多豬場都在改建，因此養豬場愈來愈少，最主要退場的是飼養兩百頭以下的小豬場，顯示整個養豬產業結構正在轉變；總飼養量有稍微多一些，是因為這兩三年在改建的豬舍慢慢投入生產，所以毛豬在養量逐漸恢復中。

他表示，從聯合國糧食及農業組織資料顯示，二○一八年開始，全球的禽肉消費已超越豬肉，這是全球趨勢，台灣也跑不掉，我國從二○一九年開始，每人每年平均禽肉消費量已超越豬肉，也因為豬肉消費愈來愈少，未來會往經濟化、高級化的加工產品開發。

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