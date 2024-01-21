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疫情升溫 中市揪團打XBB疫苗

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
新冠疫情即將迎來高峰，台中市衛生局即日起開放符合新冠XBB疫苗接種對象達30人的揪團接種。圖／台中市衛生局提供
新冠疫情即將迎來高峰，台中市衛生局即日起開放符合新冠XBB疫苗接種對象達30人的揪團接種。圖／台中市衛生局提供

新冠疫情即將迎來高峰，疾管署統計，台中市上周新增新冠併發症72例，有升溫趨勢，台中市衛生局為鼓勵市民揪團接種，即日起至3月4日，在台中的企業、公司行號或社區大樓等機關團體，只要符合新冠XBB疫苗接種的對象達30人，即可向轄區衛生所報名，衛生所將媒合專業醫療團隊協助集中接種。

疾管署中部疫情指揮官黃高彬提醒，新冠致死率是流感死亡率的10倍，疾管署也預測未來3周新冠疫情會持續上升達到高峰，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗的民眾盡快接種。

衛生局說明，根據丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究，顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，保護力高達6至7成，過去新冠疫苗對此波疫情保護力已不足。此外，截至1月16日統計，台中市新冠XBB疫苗接種率3.53%，完成接種約10萬人次。

衛生局長曾梓展說，新冠疫情增溫，為迎接春節連假聚會活動，建議民眾盡早接種新冠XBB疫苗，滿30人即可揪團參加「相揪來注保健康」活動；廠牌以莫德納為主，只要6個月以上尚未接種XBB疫苗，且與前1劑間隔3個月以上即符合接種資格。

衛生局表示，台中市下周共232家新冠疫苗合約院所提供疫苗門診，提醒民眾攜帶健保卡及「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並可運用台中市疫苗預約平台預約接種（https://gov.tw/hhv）查詢，或可直接洽合約院所（https://gov.tw/giV）預約。

新冠疫苗 衛生局 疫情

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