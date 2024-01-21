帶狀疱疹疫苗 北市擬有條件補助

帶狀疱疹在台灣俗稱「皮蛇」，打疫苗可讓壯年及長輩免於痛苦及後遺症，但疫苗價格最高6800元，北市議員提案請市府將帶狀皰疹疫苗納入公費補助，衛生局長陳彥元表示，將朝向對中低收入、免疫力較弱的65歲長者全額補助。

北市2022年有3萬6千多人因皮蛇就診，去年光是到8月就有2萬7千多人就診，50歲到70歲間是最高的好發期，目前新竹縣竹北市公所補助50到79歲的市民一劑2000元，低收入戶一劑4800元，花蓮縣府則是提供3000劑的免費帶狀疱疹疫苗給50歲以上的中低收入戶、65歲以上糖尿病族群接種。

李彥秀說，北市沒有理由沒任何政策補助，北市是台灣人口老化最快的縣市，請市府將帶狀疱疹疫苗納入公費補助，以達預防醫療目的，並減輕民眾受病痛折磨的機率。希望逐步由市府補助，未來中央有編列預算，市府就可不再補助。

陳彥元表示，去年有討論疫苗補助，會朝向中低收入、免疫力比較弱的65歲長者做全額補助。疫苗的決標價是第一劑3400元，要打2次是6800元，因疫苗本身貴，若全面性施打，北市有55萬以上長者，會造成財政負擔，會朝向中低收入、免疫力比較弱的65歲長者為目標，符合標準給全額補助。

陳彥元指出，帶狀疱疹得到會產生終身神經痛，當時得到的疼痛感覺，傷害非常大，如果打過疫苗，會得到相當緩解，且避免終身神經痛發生，這是施打的好處。至於會有多少人可補助，衛生局還需再研議。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠說，縣長徐榛蔚知道帶狀疱疹復發機率高，對於免疫系統較差的慢性疾病患者，需求相當高，縣預算編列經費每年免費提供弱勢、慢性病族群接種，這是4年計畫，今年是最後一年，每年都供不應求，衛生局編列明年度預算時，也會評估是否持續編列經費補助。