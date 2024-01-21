桃竹苗血庫拉警報 捐血送好康

農曆過年前常有缺血危機，又逢強烈冷氣團來襲，負責桃竹苗用血調度的新竹捐血中心，目前血型庫存都少於7天「拉警報」。新竹遠東巨城購物中心昨攜手扶輪社辦捐血活動，一天募集1365袋，捐血中心盼多多益善，今天將開3台車到桃園區同德六街募血，力拚過年前要有10天安全庫存。

新竹捐血中心指出，因農曆過年放長假舉辦活動不易，加上過年期間通常天氣較冷，民眾捐血意願不高，春節期間與前後容易缺血；新竹捐血中心截至昨天血量庫存，A、B與O型庫存只有5到6天，AB型庫存最低剩不到4天，雖能向其他中心調撥，但仍希望拉高庫存，充實過年期間血庫。

新竹Big City遠東巨城購物中心昨天與國際扶輪3501地區新竹第一至第七分區共同舉辦「Big熱血」捐血活動，捐血中心一口氣出動5輛捐血車。活動祭出捐血送電影票或購物金好康，加上適逢學生放寒假，吸引不少年輕面孔挽袖捐熱血，一整天捐血人潮絡繹不絕，累計募集1365袋。

桃園市衛生局指出，到了冬季一直都有缺血的問題，尤其醫學中心需血量大，幾乎天天都會請捐血中心支援，一般區域醫院平均2至3天會到捐血中心領血，目前還不至於發生急救或預約排訂手術需要輸血時存量不足情形。

桃園中壢天晟醫院副院長林慶元說，桃園各家醫院的血品，都是接受新竹捐血中心調撥，目前血量是足夠的；但是還是鼓勵大家在返鄉期間，能夠挽袖捐出熱血。

新竹捐血中心說明，即日起至2月8日為捐血月，持續舉辦大小捐血活動。今天早上9點起在桃園圖書總館旁的同德六街捐血亭，將有桃園卓越扶輪社主辦捐血活動，捐血就送白米或蔬菜等禮品。

為營造更環保且舒適的捐血環境，新竹捐血中心預告27日將獲國際扶輪3502與3501地區合作捐贈第二台油電捐血車「夢想家一號」，今年將在中壢老街溪站旁設可插電的捐血亭，供捐血車進駐。