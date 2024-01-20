華航一架航班突掛出「緊急代碼7700」 疑客艙無法建壓急返航

華航今晚一架自台北飛往香港的CI919航班，疑似因客艙無法建壓緊急返航，突然掛出代表「緊急情況」的7700代碼，並且180度掉頭飛回桃園機場。目前客機也順利返抵桃園機場。該架航機編號為B-18309，機型A330-300。

根據即時航班追蹤平台Flightradar24顯示，該架航機在前往到香港途中時，約在台南外海處突然返航，航機高度也從約3萬7000英呎下降至10000呎。目前航機已順利返抵桃園機場。

華航表示，今（20）日CI919由台北飛往香港班機起飛後出現機務異常訊號，飛航組員依標準作業程序處理，聯絡航管優先協助下降至安全的客艙壓力高度，並未出現失壓情形，航機於19：31順利返抵桃園機場，本公司已調派其他航機搭載旅客前往香港。