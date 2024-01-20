國衛院登革熱防治 拚讓沃爾巴克氏菌蚊子「落地」

登革熱去年病例數寫下近十年次高，本土病例數高達2萬6388人。為清除孳生源，除了「巡、倒、清、刷」的登革熱口訣，更是常常進入居家鄰里噴藥，造成民怨四起。國衛院國家蚊媒中心專案助研究員劉韋良表示，對抗病媒蚊還可以透過釋放帶有沃爾巴克氏菌的蚊子，讓野外蚊子不孕，以減少病媒蚊傳播；今年預計積極培育帶有本土沃爾巴克氏菌品系蚊子，讓此方法更「落地」。

國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心致力於研究抑制登革熱，致力於培育帶有「沃爾巴克氏菌」的蚊子，透過該菌可抑制病媒蚊數量及影響病毒的表現，進而讓人類感染病例數降低。由於蚊子數量在每年一至三月通常較少，為一年當中較為合適的釋放時機。

帶菌蚊防治法，可分為「抑制型」及「取代型」兩種做法。僅有母蚊會叮咬人類，劉韋良說，抑制型是大量釋放帶有沃爾巴克氏菌公蚊，讓野外母蚊不孕；取代型則是同時釋放帶菌的公蚊與母蚊，帶菌蚊有抑制蚊子體內登革病毒複製機轉的特性，因此可降低登革熱的傳播速率。

然而，由於本土蚊子與外來蚊子在遺傳背景上仍有差異，部分學者認為，使用外來蚊子的沃爾巴克氏菌所建構的蚊子在防治效果可能會有差。

劉韋良說，我國現有帶菌蚊的沃爾巴克氏菌是與美國密西根州立大學合作取得的，因此蚊媒中心正從我國白線斑蚊中淬取出沃爾巴克氏菌，透過顯微注射到埃及斑蚊卵內，以建立本土帶菌蚊，看其子代孵化，仍在做相關學理上驗證，包含確認是否有抗病毒效果，或是不孕特性及對溫度的感受性。

雖然帶菌蚊媒培育的進度沒有停過，劉韋良說，依照目前狀況，今年不太可能釋放帶菌蚊至野外，抑制病媒蚊傳播；中央跟地方對釋放帶菌蚊來防治登革熱的策略正尋求共識，也還沒有對可能釋放的區域做溝通說明；接下來，國衛院也會加強向外界宣導「沃爾巴克氏菌」防治法。