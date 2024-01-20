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明寒流影響北部率先降5度 下周二「1地區」全天又濕又冷

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明（21）日寒流南下，北部及東北部率先轉涼，一口氣降溫5度。聯合報系資料照
明（21）日寒流南下，北部及東北部率先轉涼，一口氣降溫5度。聯合報系資料照

中央氣象署表示，明天寒流南下，為漸近式逐日降溫，北部及東北部率先轉涼，一口氣降溫5度，整天約12至18度，且北部及東半局有局部短暫雨。這波寒流最冷時間點在下周二至周三，北部都會區下探7度，尤其周二受華南雲雨區東移影響，大台北地區全天感受又濕又冷。

氣象署預報員林定宜指出，明天寒流南下，北部及東北部轉冷，尤其北部一口氣降5度，整天約12至18度，中部約14至25度，南部約16至26度，東半部約17至21度；雨勢部分，北部及東半局有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

林定宜表示，這波寒流為漸近式降溫，尤其北部地區每天約降3至5度，一路影響到周四清晨，最冷時間點為下周二、周三，台南以北、宜蘭及花蓮低溫約7至9度，高屏地區、台東約9到12度，北部沿海及近山區空曠地區不排除再降1、2度。

他指出，下周一晚間至周二華南雲雨區東移影響，各地水氣增多，中部以北、東北部及東半部有短暫雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區有較大雨勢，南部也有零星短暫雨。

林定宜表示，下周一晚間起，北部及東北部1000至1500公尺以上高山，如太平山、大屯山、七星山及拉拉山都有降雪機會；下周二連中南部及花東地區2500至3000公尺以上高山也有機會。

另外，他也說，明天寒流南下，今晚風力就會逐漸增強，桃園至雲林、恆春半島及離島都有8至9級強陣風，明天則會增強到9至11級。

寒流 氣象署 低溫

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