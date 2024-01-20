專家指今年第1號地震史上最晚「對能量釋放沒太大幫助」 氣象署回應了

中央氣象署表示，花蓮近海今天凌晨2點01分發生芮氏規模4.0有感地震，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，過去多在1月上旬就會發布第001號有感地震報告，今年是最晚發的1年，且規模僅4.0，對能量釋放沒有太大幫助，要居安思危。

氣象署今天凌晨發布花蓮有感地震，震央在花蓮縣政府南方9.9公里花蓮縣近海。郭鎧紋指出，地震中心終於發今年第001號顯著有感地震報告，這是最晚發的一年，其他年份多在1月上旬就會發布，第二晚的是2007年1月14日，第三晚的是2018年1月12日。

他表示，每年平均約會發布130個顯著有感地震報告，過去第001號顯著有感地震報告較晚發布的2年，分別為2007年共發布91次有感地震報告，低於平均值，2018年則發139次，高於平均值，代表第001號發得早或晚未有特殊意義。

郭鎧紋指出，一般若間隔太長時間沒規模6以上地震，代表能量無法釋放，反而要居安思危，今天凌晨雖有發布有感地震報告，但規模僅4.0，對能量釋放沒有太大幫助。

氣象署地震中心主任吳健富表示，一般地震發生是否異常主要是看地震的間距，每年平均會有120至130個有感地震，平均1、20天就會發生一次，去年12月31日發生最後一個有感地震，今天距離那次約20天，間隔時間在正常範圍內，過去最久甚至有間隔35天。

他表示，年份只是人類賦予的時間意義，地震仍要以間隔時間為主，此外，影響地震發生因素還包括其他地球物理現象，像是地形變化等都會有影響，因此不用太擔心。