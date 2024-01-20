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寒流還沒到！彭啟明稱冷空氣在路上 重點在「這天」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
冷空氣在路上，還沒到，明天會有點感覺，但重點還是在下周一。本報資料照片
冷空氣在路上，還沒到，明天會有點感覺，但重點還是在下周一。本報資料照片

入冬第二波寒流明天南下，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，冷空氣在路上，還沒到，明天會有點感覺，但重點還是在下周一。

彭啟明說，到底是市區幾度、郊區幾度，如果用最低溫來形容，例如可能發生在沿海或很空曠地區的五六度，會有點讓大家恐慌性，和市區7-9度有落差。

「氣象上沒有霸王級寒流的定義，這是一種形容，使用上要多小心」。彭啟明表示，至少目前觀察上，離2016年那次寒流仍有不小差異。但要提醒，如果會擔心，可以用那次很冷情境，尤其寒害上做準備，這是風險管理的策略，做多一點就可以減少損失。

天氣風險公司說，下周一一早各地氣溫就開始下降，北部東北部從一早高溫14度左右，晚間降到剩7-9度。中南部從白天高溫17-22度，降到晚間剩10度左右，東南部氣溫降幅暫時沒那麼大，下周一晚間低溫還有11-14度。

天氣風險公司表示，下周二全台寒流籠罩，北部東北部整天氣溫只有7-11度，非常寒冷。中部全天氣溫9-13度，南部全天氣溫10-17度，感受上也是相當寒冷。東南部全天11-16度，相對其他地區還好一些些。

氣溫 寒流

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