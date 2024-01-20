最強寒流將報到！醫師曝「發熱衣3種NG穿法」：穿錯恐越來越冷

入冬最強寒流將報到！不少人已經提前準備「禦寒衣物」來因應。江坤俊醫師分享「3種發熱衣NG穿法」，提醒大家如果穿錯，不但難起到保暖作用，恐怕還會產生皮膚狀況。

江坤俊醫師在「江P醫件事」節目分享，發熱衣的原理是吸濕保熱，發熱衣裡面有個成分叫做聚丙烯酸酯，人體因為有體溫關係，會把汗水蒸發出去，變成水蒸氣，水蒸氣到發熱衣後，會被聚丙烯酸酯吸收，然後凝固成水，當從水蒸氣變成水後，就會放出熱量，簡單來說，就是把人的體溫再利用的意思。

江坤俊也點出發熱衣的NG穿法，因此發熱衣必須要穿在「最裡面」，要和身體接觸，才有辦法吸收到水蒸氣。第二，發熱衣穿得太寬鬆，這樣水蒸氣恐怕會從縫隙溜掉，沒有辦法好好地被吸收，當然沒辦法好好發熱。

第三種，很多人運動後怕著涼，在全身都是汗水的狀況下，又穿上發熱衣，這時候會發現，發熱衣越穿越冷，因為流汗的時候，發熱衣一下就被弄濕了，導致水分沒有辦法馬上排出去，發熱衣沒辦法一次吸收這麼多水分，因此流汗時，記得先擦乾，再穿上發熱衣。

江坤俊也表示，發熱衣不是每一種人都適合穿，像是一些肌膚特別敏感的人、痘痘肌、異味性皮膚炎、在穿發熱衣時要特別小心，如果穿發熱衣會有皮膚狀況，就盡量避免，改採用洋蔥式穿法。