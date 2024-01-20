快訊

113學測數學A／ 比前2年難、題目活...向量題型多 需用較多觀念解

2024年「3生肖」一鳴驚人！猴感情有斬獲、鼠投資有成、第一名不斷突破高峰

到好市多開心折抵「好多金」 苦主忘1件事扼腕嘆：無法兌獎

最強寒流將報到！醫師曝「發熱衣3種NG穿法」：穿錯恐越來越冷

聯合新聞網／ 綜合報導
明天起緩進式寒潮（流）逐漸南下；明天、下周一氣溫逐日下降、漸轉冷，下周一晚將觸及寒流定義；下周二至周四晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度左右。本報資料照片
明天起緩進式寒潮（流）逐漸南下；明天、下周一氣溫逐日下降、漸轉冷，下周一晚將觸及寒流定義；下周二至周四晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度左右。本報資料照片

入冬最強寒流將報到！不少人已經提前準備「禦寒衣物」來因應。江坤俊醫師分享「3種發熱衣NG穿法」，提醒大家如果穿錯，不但難起到保暖作用，恐怕還會產生皮膚狀況。

江坤俊醫師在「江P醫件事」節目分享，發熱衣的原理是吸濕保熱，發熱衣裡面有個成分叫做聚丙烯酸酯，人體因為有體溫關係，會把汗水蒸發出去，變成水蒸氣，水蒸氣到發熱衣後，會被聚丙烯酸酯吸收，然後凝固成水，當從水蒸氣變成水後，就會放出熱量，簡單來說，就是把人的體溫再利用的意思。

江坤俊也點出發熱衣的NG穿法，因此發熱衣必須要穿在「最裡面」，要和身體接觸，才有辦法吸收到水蒸氣。第二，發熱衣穿得太寬鬆，這樣水蒸氣恐怕會從縫隙溜掉，沒有辦法好好地被吸收，當然沒辦法好好發熱。

第三種，很多人運動後怕著涼，在全身都是汗水的狀況下，又穿上發熱衣，這時候會發現，發熱衣越穿越冷，因為流汗的時候，發熱衣一下就被弄濕了，導致水分沒有辦法馬上排出去，發熱衣沒辦法一次吸收這麼多水分，因此流汗時，記得先擦乾，再穿上發熱衣。

江坤俊也表示，發熱衣不是每一種人都適合穿，像是一些肌膚特別敏感的人、痘痘肌、異味性皮膚炎、在穿發熱衣時要特別小心，如果穿發熱衣會有皮膚狀況，就盡量避免，改採用洋蔥式穿法。

發熱衣 寒流 天氣動態

延伸閱讀

最強寒流來襲！北市低溫假有望 蔣萬安：和105年一樣循例辦理

寒流明起影響到下周四晨探7度低溫 大屯山降雪機率比陽明山高

寒流來襲曾急診病人多到滿床 醫師籲1部位保暖最重要

今天大寒鋒面通過！天氣風險：下周濕冷寒流 高山這2天降雪機率最高

相關新聞

公托補助調高 保母喊漲托育費

中央今年調高公共托育補助，並加碼補助中低收入等弱勢家庭，但通膨壓力下，許多保母抱怨，補助主要給了家長，托育費卻因縣市政府...

Novavax XBB疫苗 下周恢復預約

新冠、流感等各類疫情升溫，帶動新冠疫苗打氣，Novavax XBB疫苗九日開打，「打氣熱騰騰」，卻在開打三天後，醫療院所...

寒流明起影響到下周四晨探7度低溫 大屯山降雪機率比陽明山高

明天即將有寒流南下，中央氣象署預報員林定宜表示，預計寒流影響到下周四清晨，氣溫漸進式下降，愈來愈冷，慎防寒害。特別是下周...

熟齡旅遊-半價誰埋單篇／政府未編預算 敬老優惠半價差額誰埋單？

滿六十五歲，就是法定的老人，可以領重陽敬老金，搭台鐵、高鐵、公車都半價。許多人在跨入六十五歲的這一年，會買張半價高鐵票貼...

今天24節氣大寒 吳德榮：明起寒流南下 高山降雪機率高

今天是24節氣的大寒。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，今晨仍在...

猴痘疫情趨緩…避免汙名化及誤解 疾管署更名「M痘」

衛福部昨日公布修正傳染病分類，將自2024年2月1日生效，要將原本第二類法定傳染病的「猴痘」改名為「M痘」。疾管署發言人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。