寒流明起影響到下周四晨探7度低溫 大屯山降雪機率比陽明山高

明天即將有寒流南下，中央氣象署預報員林定宜表示，預計寒流影響到下周四清晨，氣溫漸進式下降，愈來愈冷，慎防寒害。特別是下周二、周三是這波寒流溫度最低的時候，台南以北、花東最低溫度可以降到7至9度，其他地區9-12度低溫。沿海空曠地區和山區氣溫可能更低一點。

林定宜表示，今天鋒面雲系快要接近台灣，下半天各地陸續轉為短暫雨天氣，預計從馬祖、澎湖到西半部地區陸續轉變。今晚鋒面通過之後，東北季風會增強，因此愈晚天氣愈涼。下午西半部沿海地區風力會增強，約8至9級以上，要注意風力增強的趨勢。

明天、下周一寒流逐漸南下，天氣會明顯轉冷。林定宜表示，下周一、下周二水氣會逐漸增多，特別是下周一晚上到下周二由於華南雲雨區東移的影響，台灣附近的溫度漸進式下降。

林定宜表示，由於有水氣的關係，這段時間特別濕冷，高山地區有可能有降雪的機率，北部、東北部地區大概1000至1500公尺的高山，下周一晚上有可能會有降雪的機率；下周二因為水氣更往南擴，花東和中南部山區2500到3000公尺高山也有降雪機率。

至於陽明山有無可能降雪，他說，由於陽明山高度600多公尺，下周一晚上伴隨華南雲雨區東移，大概1000公尺至1500公尺的山區有降雪機率，如果水氣充足、溫度更低一點的話，陽明山可能會有冰霰機率，「雪的話可遇不可求」。大屯山的高度1079公尺左右，降雪或冰霰機率相對陽明山高一點。

下周三水氣會稍微減少，不過，林定宜說，寒流在這段時間強度仍相當的強，各地溫度仍明顯偏低。下周四清晨寒流仍相當強，白天之後寒流逐漸減弱，下周五氣溫會逐漸回升。

未來一周溫度趨勢，林定宜表示，屬於漸進式轉冷。今晚開始，東北季風增強之後，溫度就會逐漸下降。明天到下周三溫度都呈現漸進式轉冷，特別是下周二、周三冷平流最強的時候，而且伴隨著華南雲雨區東移的影響，天氣非常濕冷，這兩天要特別注意保暖。下周五白天溫度會逐漸回升，寒流也會慢慢減弱。

定量降水趨勢預測方面，林定宜說，今天下半天之後水氣逐漸增多，除了北部、東半部今天逐漸轉為短暫雨的天氣型態之外，中南部從晚上之後也可能局部短暫雨出現。明天鋒面通過之後，水氣稍微減少，有小小的空檔，不過，迎風面的北部、東半部地區有不定時的短暫雨。中南部山區明天也可能局部短暫雨的出現。明天整體來說比今天略減少一些。

林定宜表示，下周一晚上到下周二是水氣最多的時候，除了中部以北、東半部地區會有局部短暫雨之外，南部地區也有可能零星短暫雨，全台各地都有下雨機率。下周三之後水氣逐漸減少，北部、東半部地區短暫雨，中部山區短暫雨，趨勢上水氣明顯減少。

林定宜說，今天下午開始隨著東北季風影響，各海面風浪增大，晚上就可能增強到3米的風浪，明天風力持續增強，浪高可能達到4、5米。下周一、周二可能有長浪發生機率。