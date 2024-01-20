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寒流來襲曾急診病人多到滿床 醫師籲1部位保暖最重要

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

寒流即將來襲，急診醫師提醒，溫差劇變民眾要注意頭頸部保暖。本報資料照片
寒流即將來襲，急診醫師提醒，溫差劇變民眾要注意頭頸部保暖。本報資料照片

今天為24節氣的大寒，最快明天、下周一寒流南下，北部及宜蘭天氣明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降。隨著天氣氣溫急遽轉變，可能會容易健康出狀況，振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學指出，出門前一定要做好頭頸部保暖；如果天氣太冷，長輩可以評估是否要出門。

寒流預計從下周一影響台灣，北部、東北部高溫從早上14度左右，晚間就降到剩7至9度。中南部則是白天高溫17至22度，降到晚間剩10度左右。田知學表示，重點是「溫差」，溫度變化較大對有危險因子的民眾比較危險；曾經遇過因為天氣驟變，加上護理人員不夠，病房滿床，只好通報滿床，請病人不要再送來急診。

田知學說，平常在急診上班難以感受到外面溫度變化，但只要急診湧入急性心肌梗塞、中風、肺炎、感染重症等病人，就可以知道外面正在邊天。

她說，千萬不要覺得天冷猝死等案件只發生在新聞上，有三高、年長、中風、心肌梗塞等危險因子的民眾，出門前一定要做好保暖，特別是頭頸部。

不少長輩習慣早起去公園，跟朋友聊天、運動等，田知學也提醒，清晨溫度通常較低，長者出門一定要穿足夠衣服、圍圍巾等，千萬不要覺得自己有本錢，若是溫度變化真的較為劇烈，也可以評估是否先不要出門。

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