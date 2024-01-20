迎大寒洗頭除穢氣 中醫：沒吹乾易發生「頭風」

今天是24節氣中的大寒，也是一年的最後一個節氣，傳統上會認為要一定要洗頭、洗澡，才能除去一年的晦氣。不過中醫師提醒，頭部是陽氣聚集的「諸陽之位」，如果陽氣不足、身體虛弱時，頭髮又沒吹乾，就很容易發生「頭風」，也就是長期反覆發作的頭痛症狀，建議民眾在大寒時節，可以吃薑母鴨、藥燉排骨、十全大補湯、獨活寄生湯等補氣血料理，也能從事八段錦、太極拳和拍打功等促進血液循環的運動。

大寒被認為是一年中最冷的時候，基隆長庚醫院中醫科主任張子瑜說，從中醫的觀點，大寒之後就是立春，代表陰氣要開始轉為陽氣，所以必須要把身體的精、氣、神養好，才不會到了另一個節氣時，容易感冒生病，可以多進行提升陽氣的活動，如使用暖暖包、從事簡單的運動、食補等，讓身體不因寒氣而受損。

傳統習俗認為，大寒這天一定要洗頭，才能去除一整年的晦氣，張子瑜表示，一般會認為頭部是「諸陽之位」，屬於陽氣聚集的地方，要避免受風寒，不然容易出現頭暈、頭痛等症狀，如果頭髮沒吹乾，又碰到身體虛弱時，在寒冷的天氣吹到風，就容易產生頭風，有些女性的婦科也會受影響，這就呼應古人認為，生產後坐月子期間不要洗頭的想法。

今天天氣轉涼，不少民眾會想要食補暖身，張子瑜指出，薑母鴨、藥燉排骨、十全大補湯及獨活寄生湯等，都是不錯的選擇，且人體本就是以氣血根本為主，若氣血補足，免疫力也會跟著變好，把身體顧好，就不易因為外在節氣影響，導致生病。

張子瑜建議，圍巾、帽子、手套、襪子等，只要能夠保暖都是不錯的穿搭選擇，民眾可以選擇洋蔥式穿法，近期很流行的羊毛類服裝，也是不錯的參考，因為動物毛的材質，本來就可以達到保暖的效果。

做好保暖之餘，也可以透過運動活絡身體，張子瑜表示，如慢跑、八段錦、太極拳都是不錯的選擇，公園常看到長輩們做的拍打功等，也都可以促進血液循環。

張子瑜說，一天下來雙腳經過長時間的站立、走動，泡腳能讓血液循環更好，也可以達到保暖效果，使用簡單的熱水即可，如要達到殺菌的功效，則可在水中添加鹽巴和醋等成分，也可以加入當歸、川烏、草烏、川芎、肉桂等活血藥方，不過如肉桂等材料，可能會有特殊味道，民眾可自行評估調整。