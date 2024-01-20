氣象署最新天氣展望 下周寒流影響全台有感轉冷

中央氣象署發布長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來兩周天氣變化大，未來第1周（今天至下周五）鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北、東半部地區有局部短暫陣雨，南部為多雲的天氣；期中寒流影響，全台氣溫明顯下降，有感轉冷。

未來第2周（下周六至2月2日）轉偏南風環境，各地氣溫回升水氣增多，降雨範圍擴大。隨時注意最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。