70歲回收嬤「3層櫃」鎖心房 「整聊社工」介入讓她感動

新北市70多歲陳姓婦人從事回收，家中也堆滿許多別人送的東西，且放有一個與房間陳設不搭的「Hello kitty圖案三層櫃」，裡面堆放阿嬤愛吃零食，平時用鑰匙鎖起來，同時抗拒外界介入。經社工陪伴聊天、整理家務後，阿嬤漸漸打開心房，原來是阿公掌握家中全部話語權，只有這個三層櫃是屬於自己的空間。

「保護性社工」在介入家庭暴力或不當管教家庭時，初期因缺乏互信，受服務的家庭往往抗拒。新北市家防中心幾名保護性社工，考取「居家整聊師」證照，透過陪伴聊天、協助案家斷捨離，讓個案從外在環境到內在家庭關係的梳理，逐漸接受外界幫助。

社工曾于臻2年前考到「居家整聊師」證照，她說，當時得知從聊天陪伴家庭整理環境概念，認為可與社工專長結合，身兼社工及居家整聊師身分，進入家庭時能更細微且全方位觀察，透過社工會談技巧，能精確掌握家庭期待與需求，協助案主完成收納整理過程中，發現對方內心也同時逐漸安穩，「這2身分相輔相成」。

曾于臻談到陳姓老婦，她說，起初發現阿公掌握家中話語權，阿嬤僅在旁靜靜地聽著，但過程中，發現阿公不只有話語權，屋內所有物品都屬於阿公，不管他們問什麼問題，就連要幫忙丟掉壞掉物品，阿嬤都僅說「去問阿公」。

曾于臻表示，後來阿公先行出門 ，發現阿嬤說話變得輕鬆許多，她先從阿嬤平常與鄰居互動切入，再談到與阿公、子女互動，也才發現三層櫃是阿嬤在整個家中屬於「自己的空間」，並透過整理環境與聊天過程中，阿嬤才感動地說出「這才發現自己的存在是有價值的」。