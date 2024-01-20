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70歲回收嬤「3層櫃」鎖心房 「整聊社工」介入讓她感動

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
曾于臻具有「居家整聊師」證照，她表示，透過陪伴聊天、協助像照片中的案家斷捨離，能幫助重回生命正軌。圖／新北市社會局提供
曾于臻具有「居家整聊師」證照，她表示，透過陪伴聊天、協助像照片中的案家斷捨離，能幫助重回生命正軌。圖／新北市社會局提供

新北市70多歲陳姓婦人從事回收，家中也堆滿許多別人送的東西，且放有一個與房間陳設不搭的「Hello kitty圖案三層櫃」，裡面堆放阿嬤愛吃零食，平時用鑰匙鎖起來，同時抗拒外界介入。經社工陪伴聊天、整理家務後，阿嬤漸漸打開心房，原來是阿公掌握家中全部話語權，只有這個三層櫃是屬於自己的空間。

「保護性社工」在介入家庭暴力或不當管教家庭時，初期因缺乏互信，受服務的家庭往往抗拒。新北市家防中心幾名保護性社工，考取「居家整聊師」證照，透過陪伴聊天、協助案家斷捨離，讓個案從外在環境到內在家庭關係的梳理，逐漸接受外界幫助。

社工曾于臻2年前考到「居家整聊師」證照，她說，當時得知從聊天陪伴家庭整理環境概念，認為可與社工專長結合，身兼社工及居家整聊師身分，進入家庭時能更細微且全方位觀察，透過社工會談技巧，能精確掌握家庭期待與需求，協助案主完成收納整理過程中，發現對方內心也同時逐漸安穩，「這2身分相輔相成」。

曾于臻談到陳姓老婦，她說，起初發現阿公掌握家中話語權，阿嬤僅在旁靜靜地聽著，但過程中，發現阿公不只有話語權，屋內所有物品都屬於阿公，不管他們問什麼問題，就連要幫忙丟掉壞掉物品，阿嬤都僅說「去問阿公」。

曾于臻表示，後來阿公先行出門 ，發現阿嬤說話變得輕鬆許多，她先從阿嬤平常與鄰居互動切入，再談到與阿公、子女互動，也才發現三層櫃是阿嬤在整個家中屬於「自己的空間」，並透過整理環境與聊天過程中，阿嬤才感動地說出「這才發現自己的存在是有價值的」。

新北家防中心主任許芝綺表示，社工推行「兒少家庭充權方案」，運用居家收納服務進入家庭，發現除能提供更貼近案主生活的服務與輔導，讓彼此關係建立更深化，舒適的空間能有效緩解家庭成員情緒與壓力，同時引導案主在居家收納的過程中，看見居住環境原來可以不同，同時也可以好好梳理自己的生命旅程。

新北市家防中心幾名保護性社工，考取「居家整聊師」證照，透過陪伴聊天、協助案家斷捨離，整理凌亂的家務，引入居家收納技巧，讓個案逐漸願意接受外界幫助。圖／新北市社會局提供
新北市家防中心幾名保護性社工，考取「居家整聊師」證照，透過陪伴聊天、協助案家斷捨離，整理凌亂的家務，引入居家收納技巧，讓個案逐漸願意接受外界幫助。圖／新北市社會局提供

阿嬤 社工

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