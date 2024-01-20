今天大寒鋒面通過！天氣風險：下周濕冷寒流 高山這2天降雪機率最高

今天是24節氣的大寒，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天上半天受鋒面通過影響，北部東北部將轉為陰陣雨的天氣，中南部雲量也會增多，偶有飄雨機會。東南部在下午到傍晚天氣也會轉差。

氣溫方面，廖于霆表示，隨著北方冷空氣南下，北部高溫剩下20-21度，中南部則在23-29度之間。東半部高溫還有25-26度。夜間全台各地低溫則在15-19度左右，明顯轉涼。

廖于霆表示，明天主要是東北季風影響，降雨集中在北海岸與東北角，其他地區多雲天氣為主。北部、東北部低溫13-14度，中南部與東南部低溫還有14-17度。北部東北部高溫16-17度，整天濕涼。中南部與東南部高溫21-27度，日夜溫差稍大。

至於寒流，廖于霆表示，預計下周一開始影響。下周一一早各地氣溫就開始下降，北部東北部從一早高溫14度左右，晚間降到剩7-9度。中南部從白天高溫17-22度，降到晚間剩10度左右，東南部氣溫降幅暫時沒那麼大，下周一晚間低溫還有11-14度。

下周二全台寒流籠罩，廖于霆說，北部、東北部整天氣溫只有7-11度，非常寒冷。中部全天氣溫9-13度，南部全天氣溫10-17度，感受上也是相當寒冷。東南部全天11-16度，相對其他地區還好一些些。

廖于霆說，這波寒流屬於濕冷類型，高山降雪機率最高在下周一全天到下周二白天，下周二夜間水氣減少，下周三寒流稍微減弱，降雪機會就沒這麼大了。另外還要留意因為潮濕，讓身體感覺會更冷，外出保暖防風防水要做好。

廖于霆表示，整體來說，今明兩天雖然變冷，但還算是小菜一碟，下周一到下周三才是低溫重頭戲，下周四寒流稍為減弱，但要明顯回溫要等下周五。下周最低溫10度左右時間長達3、4天，除了要留意保暖，預防心血管疾病發生，在家取暖，使用熱水器要注意通風，避免一氧化碳中毒。