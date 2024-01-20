快訊

西門町五福大樓2樓陷火海 緊急疏散29人

獨／跑單幫賺外快...攜黃金走小三通被陸查獲 過年可能回不來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今天大寒鋒面通過！天氣風險：下周濕冷寒流 高山這2天降雪機率最高

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
寒流預計下周一開始影響。下周一一早各地氣溫就開始下降，北部東北部從一早高溫14度左右，晚間降到剩7-9度。本報資料照片
寒流預計下周一開始影響。下周一一早各地氣溫就開始下降，北部東北部從一早高溫14度左右，晚間降到剩7-9度。本報資料照片

今天是24節氣的大寒，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天上半天受鋒面通過影響，北部東北部將轉為陰陣雨的天氣，中南部雲量也會增多，偶有飄雨機會。東南部在下午到傍晚天氣也會轉差。

氣溫方面，廖于霆表示，隨著北方冷空氣南下，北部高溫剩下20-21度，中南部則在23-29度之間。東半部高溫還有25-26度。夜間全台各地低溫則在15-19度左右，明顯轉涼。

廖于霆表示，明天主要是東北季風影響，降雨集中在北海岸與東北角，其他地區多雲天氣為主。北部、東北部低溫13-14度，中南部與東南部低溫還有14-17度。北部東北部高溫16-17度，整天濕涼。中南部與東南部高溫21-27度，日夜溫差稍大。

至於寒流，廖于霆表示，預計下周一開始影響。下周一一早各地氣溫就開始下降，北部東北部從一早高溫14度左右，晚間降到剩7-9度。中南部從白天高溫17-22度，降到晚間剩10度左右，東南部氣溫降幅暫時沒那麼大，下周一晚間低溫還有11-14度。

下周二全台寒流籠罩，廖于霆說，北部、東北部整天氣溫只有7-11度，非常寒冷。中部全天氣溫9-13度，南部全天氣溫10-17度，感受上也是相當寒冷。東南部全天11-16度，相對其他地區還好一些些。

廖于霆說，這波寒流屬於濕冷類型，高山降雪機率最高在下周一全天到下周二白天，下周二夜間水氣減少，下周三寒流稍微減弱，降雪機會就沒這麼大了。另外還要留意因為潮濕，讓身體感覺會更冷，外出保暖防風防水要做好。

廖于霆表示，整體來說，今明兩天雖然變冷，但還算是小菜一碟，下周一到下周三才是低溫重頭戲，下周四寒流稍為減弱，但要明顯回溫要等下周五。下周最低溫10度左右時間長達3、4天，除了要留意保暖，預防心血管疾病發生，在家取暖，使用熱水器要注意通風，避免一氧化碳中毒。

低溫 高溫

延伸閱讀

濃霧特報！明天寒流影響台灣 下周非常寒冷探7度低溫

明天寒流南下急降溫「這2天」最冷 粉專：這波續航力持久

今天24節氣大寒 吳德榮：明起寒流南下 高山降雪機率高

最強寒流來襲！陽明山下周這2天可望下雪 北市教育局：可自行停班課

相關新聞

公托補助調高 保母喊漲托育費

中央今年調高公共托育補助，並加碼補助中低收入等弱勢家庭，但通膨壓力下，許多保母抱怨，補助主要給了家長，托育費卻因縣市政府...

Novavax XBB疫苗 下周恢復預約

新冠、流感等各類疫情升溫，帶動新冠疫苗打氣，Novavax XBB疫苗九日開打，「打氣熱騰騰」，卻在開打三天後，醫療院所...

熟齡旅遊-半價誰埋單篇／政府未編預算 敬老優惠半價差額誰埋單？

滿六十五歲，就是法定的老人，可以領重陽敬老金，搭台鐵、高鐵、公車都半價。許多人在跨入六十五歲的這一年，會買張半價高鐵票貼...

今天24節氣大寒 吳德榮：明起寒流南下 高山降雪機率高

今天是24節氣的大寒。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，今晨仍在...

批現制讓醫療體系「不死不活」 健保點值醫界籲1點0.95元

選後，健保改革成醫界最關注的議題，對於總統當選人賴清德喊出「一點最少○點九元，往一元邁進」，醫界認為，在目前健保制度下，...

杵狀指是肺癌警訊？傳兩指一個動作就能檢測 專家這樣說

杵狀指是肺癌警訊？杵狀指是肢端末梢肥大現象，常造成指甲床跟指節的角度變形，的確可能會出現於有心肺相關疾病造成身體缺氧或有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。