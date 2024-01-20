濃霧特報！明天寒流影響台灣 下周非常寒冷探7度低溫

中央氣象署發布台中市、台南市、馬祖地區濃霧特報，今天清晨基隆北海岸、西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及台中、台南已出現能見度不足200公尺的現象。

今天是24節氣的大寒。中央氣象署說，今天鋒面通過及東北季風增強，除了迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨外，中部地區也有局部短暫雨，南部地區零星短暫雨。

溫度方面，今天北部天氣轉涼，高溫20、21度，台中至台南及宜花東高溫24至26度，高屏27、28度，清晨夜裡各地低溫約17至19度，中南部日夜溫差仍大，早出晚歸留意溫度的變化，適時增減衣物。

今晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請留意；今天下午起台南至桃園沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖將有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為偏北風，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件轉佳，高屏空品區位於下風處，汙染物易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天、下周一寒流緊接著南下，北部及宜蘭天氣明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降；下周二、下周三是本次寒流氣溫最低的時候，台灣各地非常寒冷，預測台南以北及宜花低溫約7至9度，高屏及台東9至12度，連日低溫注意保暖，農漁養殖業應防範寒害。

降雨方面，明天迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，下周一、下周二受到華南水氣東移影響，降雨區域增加，中部以北、東半部、南部山區皆有降雨的機率，南部平地則為多雲。

下周一晚起至下周二北部、宜蘭1000至1500公尺以上山區及下周二中南部、花東2500至3000公尺以上高山有降雪機率並且有路面結冰、霧淞的機率，山區活動務必留意安全；寒流影響期間台灣各沿海空曠地區及離島風力將明顯增強，特別注意。

下周四清晨各地天氣仍非常寒冷，白天起寒流逐漸減弱，各地氣溫稍回升，西半部日夜溫差大，高山水氣減少，降雪機率降低。

下周五北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。27日至29日水氣增多，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。