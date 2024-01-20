今天節氣「大寒」台灣準備大降溫 賞雪攻略看這張

今天是24節氣的大寒，台灣準備大降溫。昨天各地天氣有點熱，中南部山區甚至出現31度、32度高溫，真的會變冷嗎？「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，其實每次大降溫前很容易出現變熱的情況。

天氣風險公司說，昨晚深夜到今天鋒面通過台灣，預估整體的降雨並不多，中北部相對其他區域稍多一點。中北部今天先有局部的降雨，南部降雨則要等到下午到隔天的凌晨。

氣溫部分，台中以北地區降雨時溫度就要開始下降了，今明兩天溫度下滑，預估這兩天市區低溫由16降至14度。至於台中以南地區，今天及明天白天還有陽光露臉的機會，高溫還可來到26-24度，約逐日下降1-2度，清晨低溫也在15度左右，有些溫差。

天氣風險公司表示，下周一、周二冷空氣南下幅度最大，加上華南雲雨區東移影響，中南部白天高溫回升有限，約在20度以下，各地市區的低溫則會降到近10度。預估最低溫時間為下周二晚間到下周三清晨，中北部市區低溫約8-9度，南部則是10-12度。

天氣風險公司預估，下周三清晨中部雲量減少，配合輻射冷卻作用，不排除再降至7度；而其他近郊、山間低地等區域低溫普遍都可比市區再降2-3度，整體來說都是很冷的天氣。

高山是否降雪，天氣風險公司表示，本次冷空氣南下幅度大，距離地面高度近1000公尺的0度線甚至有機會接近北部沿岸，時間點落於下周一的晚間到下周三清晨；1500-2000公尺左右0度線則是可延續停留到下周三白天至下午。

不過，天氣風險公司表示，3000公尺附近低溫就比較顯著了，0度線南下幅度可擴大到中南部，而且影響時間可以持續到下周五清晨，這段時間只要有水氣配合，上述高度接近0度期間都有機會出現冰霰、冰珠、雪等機會。

天氣風險公司說，綜合預報來看，條件最好的區域還是偏向東北部2000公尺以上、中北、東部2500公尺以上的山區機率較高。