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最強寒流將至 南橫東段路面恐結冰
強烈寒流周日起影響台灣，高山地區有機會下雪、下冰霰，避免省道台20線南橫公路交通因路面結冰導致交通意外發生，公路局南分局關山工務段不排除23日預警封閉向陽至利稻路段。
南分局關山工務段表示，南橫公路向陽至利稻路段海拔逾1500公尺以上，依過去經驗，逢強烈寒流有機會下雪或下冰霰的可能，路面結冰會導致車輛難行，甚至造成意外。
根據中央氣象局天氣預報資料研析，強烈寒流周日起影響台灣，最冷出現在下周二至周四，且不排除高山地區有機會下雪、下冰霰，南分局關山工務段因應路況，不排除23日晚間8點預警封閉措施。
南分局關山工務段強調，預警性封閉路段為東段向陽至利稻路段，車輛只出不進，24日視道路狀況並巡視安全無慮後再開放通車，建請用路人如遇有結冰或下雪，必須加掛雪鍊才能通行。
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