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Novavax XBB疫苗 下周恢復預約

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北報導
食藥署昨封緘放行16.47萬劑Novavax XBB疫苗，疾管署發言人羅一鈞表示，這一批疫苗預計在下周二配送，預計下周恢復民眾預約選擇。本報資料照片
食藥署昨封緘放行16.47萬劑Novavax XBB疫苗，疾管署發言人羅一鈞表示，這一批疫苗預計在下周二配送，預計下周恢復民眾預約選擇。本報資料照片

新冠、流感等各類疫情升溫，帶動新冠疫苗打氣，Novavax XBB疫苗九日開打，「打氣熱騰騰」，卻在開打三天後，醫療院所陸續接獲通知「疫苗供貨不及」，主因是有卅三萬劑Novavax XBB疫苗運輸溫度異常，其中十六點四七萬劑，昨經食藥署再次確認品質後放行，疾管署廿三日將配送至各地，助恢復預約施打Novavax XBB疫苗作業。

去年底到貨的四十六萬劑Novavax XBB疫苗，日前因醫療院所接獲地方衛生局通知疫苗供貨不及，多家醫院暫停「隨到隨打」服務，主因是Novavax XBB疫苗運抵台灣後，食藥署發現其中有卅三萬劑疫苗，在運送的冷鏈溫度異常，應保存在攝氏二到八度，卻偵測到僅有攝氏○點七度。

食藥署與原廠確認冷鏈運送規範，原廠訂於疫苗保存不低於攝氏○點七度且不超過九十六小時，卅三萬劑疫苗中有十六點四七萬劑，雖處於攝氏○點七度以下，但未達九十六小時，食藥署經多日封緘檢驗，昨確認品質無虞放行，其餘的十六點五萬劑，將與原廠換貨，新品最快月底抵台。

疾管署副署長羅一鈞表示，廿三日疾管署完成疫苗貼標後配送，屆時醫療療院所將可恢復民眾預約作業，目前除Novavax XBB疫苗，還有莫德納XBB疫苗可選擇，且莫德納XBB疫苗庫存有四三○萬劑。

新冠疫苗 食藥署 疾管署

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