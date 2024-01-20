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批現制讓醫療體系「不死不活」 健保點值醫界籲1點0.95元

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
總統當選人賴清德喊出健保點值一點至少○點九元並往一元邁進，醫界認為至少要先讓健保點值達到一點為○點九五元。本報資料照片
總統當選人賴清德喊出健保點值一點至少○點九元並往一元邁進，醫界認為至少要先讓健保點值達到一點為○點九五元。本報資料照片

選後，健保改革成醫界最關注的議題，對於總統當選人賴清德喊出「一點最少○點九元，往一元邁進」，醫界認為，在目前健保制度下，醫療體系處在「不死不活」狀態，賴政府改革的第一步，可先保障一點為○點九五元，再改革健保總額計算方式，讓醫療衛生支出占ＧＤＰ百分之八，最後則是落實分級醫療，確保點值。

衛福部長薛瑞元表示，健保改革涉及層面廣，將舉辦大型審議會議，凝聚全國共識，初步朝修訂「健保法」的方向著手，不僅要討論健保在現行執行面問題，還有健保未來有沒有辦法走下去，這將是很大且艱鉅的工作。

國民黨醫療政策擬定參與者丁旗源表示，醫療體系中，無論是醫師、護理師、藥師等，都受到健保點值影響，依健保署統計，新冠疫情前，點值平均○點九二元，即醫療院所做一元服務，健保只給○點九二元，讓許多醫療機構處於「不死不活」狀態，健保點值至少要補到○點九五元。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁提出的點值三大改革方向，第一點與丁旗源倡議方向相同，政府每年應撥補三二○至三五○億元公務預算，讓點值保障到至少一點為○點九五元；其次，重新修訂健保總額計算公式，讓總額成長率提高至百分之六以上，以達到國人醫療衛生支出占ＧＤＰ百分之八為目標；第三、落實強制轉診及納檢驗檢查部分負擔，增加健保財源，確保點值。

洪子仁說，為讓健保財務健全，可採多元微徵，如調高菸捐、營業稅、土徵稅等，並提高補充保費起徵基準，後續再思考提高健保費率，同時也應提高政府繳交保費占比，從現行一成增至三成，並降低民眾、企業占比，增進多繳保費的意願。

「政府不斷喊加價點值，卻無法進行有效管理。」醫改會執行長林雅惠說，健保給付醫療費用主要給予醫療機構，並不是直接給予醫事人員，即便健保點值提高，也不一定進得了醫事人員口袋。

林雅惠說，健保財務開源常受到政治影響，保費很難調漲，建議支付標準應盡速重新檢討，將醫師看診難易度、投資時間長短、醫療糾紛場域、地區別校正因素等均納入考量。

健保署 保費 醫師

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