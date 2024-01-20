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保母顧三親等沒補助 偏鄉盼放寬

聯合報／ 記者陳俊智陳雨鑫／連線報導

中央調高公共托育補助，減輕家長負擔，但偏鄉地區托育資源少，想找保母也難符合三親等以外的要求，部落居民希望政府放寬偏鄉地區限制，讓幼兒有好的照顧，也能改善部落經濟，否則再好的政策也看得到、用不到。

桃園市婦幼發展局表示，有居家托育保母建議放寬照顧三親等內的嬰幼兒，應計入請領托育補助的對象，但要由衛福部社家署研議決定。

社家署副署長張美美說，過往保母照顧三親等內幼兒，確實可請領補助，但考量民法規定家庭有照顧責任，若屬三親等內的照顧，可申請育兒津貼每月五千元，但無法請領托育補助。

桃園目前○到二歲人口約三萬四千名，公托、保母和準公托等機構服務量能約一萬一七八○名，供不應求。其中復興區為原住民自治區，地理上屬偏鄉，市府去年十月在巴陵設立公共托育家園，是復興區第一家公辦民營托嬰機構，也是桃園唯一無人候補的公家托嬰機構。不過居民認為，復興幅員遼闊，部落四散各處，距離遙遠，孩子送托不易。

以巴陵上中下三個部落為例，從最近的中巴陵往返約廿分鐘，從下巴陵往返要五十分鐘，不僅路途遙遠，山路蜿蜒也有安全危險。居民吳先生說，部落想找合格保母很困難，即便父母或兄弟姊妹具保母資格，也因不符合照顧三親等以外的孩子資格，無法請領托育補助，希望政府以專案研議放寬偏鄉限制，讓具保母資格的民眾照顧三親等內的兒孫或姪甥，也能請領托育補助。

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