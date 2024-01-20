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居家托育費調整 雙北今年將討論

聯合報／ 記者陳俊智林佳彣張曼蘋吳淑玲徐如宜／連線報導

各地托育費訂上限，保母期盼打破價格天花板，他們感嘆，近年萬物皆漲，尤其托嬰環境必須符合安全法規，小孩還沒來，就要花幾十萬元調整空間。

有縣市政府表示，居家托育收、退費基準每兩年就要檢討一次，今年將彙整物價指數，邀各界代表研商是否需要調整。

桃園市保母協會總幹事彭玉琴指出，保母工作沒外界想的輕鬆，壓力不只來自家長或小孩，也有經濟的壓力，因為保母的照顧方式必須符合法令，居家托育的環境設備也有嚴格要求，往往還沒開始帶小孩，就得先花卅幾萬打造安全環境。

桃園吳姓保母說，為了給小孩安全環境，除了尿布台、獨立嬰兒床等設備，還更換無稜角的家具、加裝圍欄和鋪地墊，空氣清淨機更是全天運轉，冷暖空調長時間開啟，一個月電費約五、六千元，開銷不小，「我們都想把孩子照顧好，但也希望更有保障」。

新北市社會局說，有陸續聽到保母談論漲價的呼聲，依據「兒童及少年福利與權益保障法」規定，居家托育收退費基準每兩年須檢討一次，新北二○二二年調高百分之三，今年將彙整物價指數漲幅後，邀學者專家及居家保母代表研商。

台北市社會局表示，確實有保母反映萬物齊漲，加上保母托育費已多年未調整，會納入托育委員會研議。

高雄市社會局副局長葉玉如指出，高雄去年才調高收費上限，要等明年才會研議調整。

桃園市政府婦幼局表示，有陸續接到保母反映調漲托育收費標準，但中央的補助剛上路，會觀察一段時間，了解受補助家庭可支配所得的變化，再來研議是否調整。

保母 托育

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