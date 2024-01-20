雲林4癌首篩 可領百元禮券

雲林縣衛生局去年辦社區篩檢服務，乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌確診人數計逾300人，今年祭獎勵辦法，凡今年首次完成四項癌篩其中一項即可得100元健康禮券，最高可領500元。

衛生局統計，今年符合癌篩資格，但不曾篩檢及新增符合資格的「首篩族」約3萬5千人次，包含30歲子宮頸抹片檢查4170人、30歲口腔黏膜檢查4519人、45歲乳房攝影檢查5472人、50歲糞便潛血檢查9686人，和45歲以上B、C型肝炎篩檢11208人。

衛生局長曾春美說，2022年雲林十大死因統計，惡性腫瘤居首，癌症死亡人數中，肝癌428人、大腸癌266人、口腔癌182人、女性乳癌80人及子宮頸癌計21人，分別排名第2名、第3名、第4名、第5名及第12名，顯示癌症防治迫切性。

去年辦理568場次社區篩檢服務，8萬多人次接受篩檢，其中乳癌確診人數9人、大腸癌確診人數64人、子宮頸篩檢確診人數90人及口腔癌篩檢確診人數67人，確診總人次318人次。

雲林醫師公會常務理事葉雲宇表示，癌症是目前唯一可治療慢性病，縣府推首篩獎勵，可建立民眾對健康負責態度。曾春美表示，目前全縣約3萬5000多位首篩 (含從未篩檢者)，為鼓勵篩檢，祭加碼活動，8月底前只要篩一項就給100元禮券，活動結束後再辦5000元抽獎活動，檢查地點網站為https://reurl.cc/2WN1yO。