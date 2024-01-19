杵狀指是肺癌警訊？傳兩指一個動作就能檢測 專家這樣說

杵狀指是肺癌警訊？杵狀指是肢端末梢肥大現象，常造成指甲床跟指節的角度變形，的確可能會出現於有心肺相關疾病造成身體缺氧或有消化系統疾病的患者身上。但衛福部國健署表示，並非所有肺癌患者都會出現杵狀指或手指密合度異常，若察覺身體有異狀時應諮詢醫師。

什麼是杵狀指？若將雙手十指第一節靠在一起，2個指節的指甲間密合無縫隙，就可能是所謂的杵狀指。杵狀指可能的原因很多，早在西元前五世紀，希波克拉底就曾描述一位肺膿瘍患者的手指、指甲出現異常弧度，手指形狀很像杵或棒槌。後來發現，這種手指變化與許多疾病有關，尤其肺部疾病或心臟循環出現異常， 是出現杵狀指常見的原因。

但國健署提醒，並不是所有的肺癌患者都會出現「杵狀指」或手指密合度異常，出現「杵狀指」或手指密合度異常也不一定就是罹患肺癌。

國健署表示，早期肺癌沒有明顯症狀，但可以利用具國際實證的低劑量電腦斷層檢查（LDCT）作為早期發現肺癌的篩檢工具，我國自111年7月1日開辦肺癌早期偵測計畫，針對有肺癌家族史及重度吸菸史的兩大高風險族群，提供2年1次的免費LDCT肺癌篩檢。

符合資格民眾可上國健署網站（https://gov.tw/ZUp）查詢篩檢醫院名單與電話，或撥打（02０2522-0888轉896、897、898諮詢。