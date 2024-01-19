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寒流將至！陽明山有機會下雪將啟動管制 最冷時間點落在這時

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
寒流將至，陽明山國家公園大屯山、七星山等海拔超過1千公尺，有機會下雪，北市交通局在下雪時同時啟動管制機制。圖為2016年陽明山下雪時，遊客打雪仗的畫面。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
寒流將至，陽明山國家公園大屯山、七星山等海拔超過1千公尺，有機會下雪，北市交通局在下雪時同時啟動管制機制。圖為2016年陽明山下雪時，遊客打雪仗的畫面。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

寒流將至，中央氣象署今天指出，22日（下周一）晚間起，陽明山國家公園中包括大屯山、七星山等海拔超過1千公尺，有機會下雪。北市交通局指出，下雪時同時啟動管制機制，除了需憑「仰德大道通行證」通行，所有車輛自管制點至賞雪點，一律加掛雪鏈。

北市交通局指出，因應陽明山地區可能下雪，為確保行車安全，防止交通事故發生，將依中央氣象署宣布下雪時同時啟動管制機制，員警依下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制，屆時請民眾依現場員警指揮行止。

交通局表示，依據中央氣象署預估最冷時間點落於1月23日（二）晚間至1月24日（三）清晨，為提醒用路人預作準備，相關交通管制將依中央氣象署宣布時同時啟動，請民眾注意。

民眾若由仰德大道進入陽明山區（含非假日），需憑「仰德大道通行證」通行，其餘未持證之民眾則需由其他路徑通行，所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈。

仰德大道配合下雪實施彈性管制上山，二子坪往助航站方向實施管制，未掛雪鏈車輛將予勸離，雪融後依道路實際狀況開放管制路段通行。交通局提醒民眾注意電視新聞、警察廣播電台或交通局台北好行APP掌握路況。

寒流將至，陽明山國家公園大屯山、七星山等海拔超過1千公尺，有機會下雪，北市交通局在下雪時同時啟動管制機制。圖／北市交通局提供
寒流將至，陽明山國家公園大屯山、七星山等海拔超過1千公尺，有機會下雪，北市交通局在下雪時同時啟動管制機制。圖／北市交通局提供

寒流將至，陽明山國家公園大屯山、七星山等海拔超過1千公尺，有機會下雪，北市交通局在下雪時同時啟動管制機制。圖／北市交通局提供
寒流將至，陽明山國家公園大屯山、七星山等海拔超過1千公尺，有機會下雪，北市交通局在下雪時同時啟動管制機制。圖／北市交通局提供

仰德大道 氣象署 陽明山 寒流 降雪

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