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馬偕醫院與設研院跨域合作 打造溫暖醫院視覺意象

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣設計研究院長張基義（左）與馬偕紀念醫院總院院長張文瀚院長（右），在經濟部產業發展署知識經濟產業組副組長陳良棟（中）見證下簽訂MOU。圖／馬偕醫院提供
台灣設計研究院長張基義（左）與馬偕紀念醫院總院院長張文瀚院長（右），在經濟部產業發展署知識經濟產業組副組長陳良棟（中）見證下簽訂MOU。圖／馬偕醫院提供

為了改善整體醫院視覺辨識，馬偕醫院與台灣設計研究院簽訂MOU，預計在未來一年內改善整體空間，打造以病人為中心的意向。馬偕醫院院長張文瀚表示，希望讓病人踏進醫院不在是冰冷感受，而是舒服的視覺形象概念。

張文瀚今與台灣設計研究院長張基義簽訂MOU，他表示，醫院致力於提供病人友善且良好的就醫流程與環境，期待借助台灣設計研究院在大健康領域導入的設計經驗，為民眾、醫事相關人員創造更好的醫療品質條件與視覺感受。預計從總院當作試金石，未來會陸續推動到其他醫院。

張文瀚說：「如何在既有的文化基礎上，創造新的概念，呈現煥然一新，一直是馬偕長期追求的目標」，為提供給民眾更好、更友善的就醫流程，就醫過程的每個環節都必須擅用巧思，才能真正落實以「病人為中心」的核心概念，希望打造出可看性與可近性的優化就醫過程，並持續深耕馬偕醫療、馬偕文化。

馬偕醫院

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