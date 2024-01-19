北台灣今晚開始變天！最冷寒流周日襲來 下周北部恐下探6度

中央氣象署表示，今天晚間起北台灣將逐漸出現雨勢，明天鋒面通過、東北季風增強，北部及東半部率先有雨，白天起降雨範圍擴大至中南部地區。周日起寒流南下，各地逐日降溫，最冷時間點為下周二、周三，且各地為溼冷，北部空曠地區更可達6度以下。

氣象署預報員陳伊秀表示，今天晚間起北台灣將逐漸出現雨勢，明天鋒面通過、東北季風增強，北部及東半部有局部雨勢，白天降雨範圍變廣，中南部地區都有零星雨；溫度方面，北部高溫略降3、4度，約20至21度，其他地區高溫約24至26度。

陳伊秀指出，周日、周一寒流南下，一路持續到周四清晨，白天減弱，但周日水氣趨緩，北部及東半部局部雨，中南部為多雲可透光。周一、周二水氣變多，除了南部平地，各地都有雨，尤其北部、宜蘭及花蓮降雨較全面。周三水氣再減少，僅北部及東半部降雨，中部山區也有零星雨。

溫度方面，她表示，周日起各地逐日降溫，最冷時間點為下周二、周三，且各地為溼冷，苗栗以北、宜蘭僅7度到9度，空曠地區更有6度以下，台中到台南及花蓮地區約8度到10度，高雄、屏東及台東約11到13度。

她指出，周四白天雖然溫度回升，但西半部日夜溫差大，周五北部、東半部及中部山區再有局部雨。