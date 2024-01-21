只是水腫不是胖！網議10大天然利尿食物 擺脫體內淹水



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「利尿食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的利尿食物排行。

利尿食物是指能夠促進體內多餘水分排出的食物，對於有水腫、高血壓、心臟病等問題的人，具有一定的幫助。利尿食物的種類有很多，包括蔬果、豆類、海產、茶飲、點心等，它們通常含有較多的鉀、鎂等礦物質，或是具有刺激膀胱的成分，可以增加尿量和尿頻，以減少體內的鈉和水分，而網友們熱議的利尿食物有哪些呢？

咖啡、紅茶咖啡因加速水分代謝 西瓜、冬瓜富含水分與鉀離子有感利尿

▲ 網友熱議十大利尿食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「利尿食物」相關的話題討論，可以發現由於咖啡因有助於加速人體水分代謝、促進腸胃蠕動，因此許多上班族每天都要來一杯的「咖啡」就是很好的利尿飲品，此外，咖啡因含量略低於咖啡的「紅茶」，同樣具有溫和的利尿作用，特別是對於平時沒有攝取咖啡因習慣的族群，效果會更加顯著。

然而，營養師提醒也需要適量飲用，以免排出太多水分導致身體出現其他問題，就有網友提到「咖啡利尿，喝太多就是在考驗膀胱的」、「通勤時間太長千萬別喝咖啡，因為喝咖啡利尿，路上想上廁所更痛苦」，覺得除了對身體的影響，在不對的時間想上廁所反倒更讓人困擾。

而果肉有90%都是水的「西瓜」，含有豐富的鉀離子，能幫助體內的鈉離子排出體外，獲得利尿、消水腫的益處；還有同樣是瓜類的「冬瓜」，含水量更是高達96%，也是可以消除水腫的高鉀食物之一，不過，營養師就叮嚀瓜類「屬性較涼，體質虛寒者或腎臟病患，應該小心食用」，以及西瓜糖分也較高，糖尿病患者要格外留意攝取量。

此外，「薏仁」和「紅豆」也是不少人公認的利尿好食物，網友留言提及像是「薏仁有（促進）新陳代謝、利尿（的功用），消水腫超有效」、「利尿，紅豆效果不錯，而且紅豆還可以補血補氣」，指出這兩種食物都富含高纖維，不只可以協助加速消化與代謝，還能消除身體多餘水分，對於養顏美容也有所助益，好處非常多。

你也備受水腫所困擾嗎？以上整理出了網友熱議的十大利尿食物，希望透過攝取這些天然食材，能幫助大家排出體內多餘的水分、消除水腫，同時要提醒各位這些利尿食物皆不宜過量食用，以免造成脫水、電解質失衡或腎臟負擔過重等問題，建議在攝取利尿食物的同時，也別忘了適當補充水分和礦物質，飲食適量、均衡最重要。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「利尿食物」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/01~2023/12/27，近三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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