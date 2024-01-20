害人又害己！網友熱議6大駕駛人 NG行為千萬不要做
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「駕駛人NG行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的駕駛人NG行為排行。
在現代繁忙的交通網絡中，行車危險行為已成為威脅道路安全的根本問題。每天，許多因忽略交通法規或者貪圖方便的行為，已經將自己和其他用路人置於危險之中。從闖紅燈到逆向行駛，再到不按規定打方向燈，這些駕駛人NG行為成為增加交通事故風險重要因素之一，接下來就一起來看看哪些行為最受到網友的討論與關注。
交通部修改違停檢舉規定引熱議 山路行車貪方便逆向行駛超危險
觀察關於駕駛人NG行為的聲量表現，其中以「路邊違停」最受到熱議，許多網友表示「每次都要繞過違停車輛才能繼續走」、「併排違停超多，要右轉都還要先切到中間車道」等等，紛紛分享自己平時開車時遇到違停狀況。
而交通部自2023年6月起上路的交通違規記點新制微調，當中提到「紅線違規停車並不開放檢舉，也不會記點，僅處以罰緩」，讓許多用路人直呼是在「縱容違停」，成為帶動話題討論聲量的一大重點。
除此之外，「逆向行駛」也受到廣泛討論，許多用路人提到如山區路段時常看到有駕駛人為求方便自行「截彎取直」，跨越雙黃線逆向行駛，或是也有人提到「我有遇過逆向超車朝我衝過來，害我必須緊急煞車讓他」，直言上述種種逆向行駛的行為對於其他用路人來說真的非常危險，也同時呼籲政府應該要加重相關罰則來遏止相關行為，減少道路安全的隱患。
最後看到到關於「闖紅燈」的討論，許多網友點名看到不少機車駕駛人因貪圖方便，會選擇紅燈右轉，或是在小路口直接闖紅燈通過，話題一出引起大量共鳴「真的超危險，常常已經紅燈還突然衝出來，根本注意不到」、「我還遇過紅燈右轉後再直接切進內側車道的」等，對於相關的NG行為表示：「真的超危險！」
綜觀以上數據，交通違規事件可以說是路上行車風險的重要源頭之一，若大眾能提高對於交通安全的警覺，共同遵守交通規則，才可以一起打造出更有秩序的行車環境。
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：
本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「駕駛人NG行為」相關討論則數。
觀測期間：2023/10/01~2024/01/02，近三個月。
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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