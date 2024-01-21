

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「助眠食物」相關話題，帶您了解網友熱議的助眠食物排行。

近年來，許多人因爲生活壓力及忙碌的工作節奏，面臨睡眠品質下降的問題。針對這類情況，人們開始探索各種方法來改善失眠，其中「飲食」便扮演著重要的角色。從食物中攝取的營養素，不僅關係著我們的健康，也深深影響著我們的睡眠模式，那麼究竟哪些食物最具有助眠功效呢？

失眠怎麼辦？網議10大「助眠食物」教你吃出好睡眠

▲ 網友熱議TOP10助眠食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「助眠食物」的相關話題討論，我們發現「乳製品」含有豐富的色胺酸，可以在體內轉換成血清素，協助神經放鬆和緩解壓力；同時也能促進褪黑激素合成，進而調節生理時鐘。

此外，乳製品中的鈣質對於穩定情緒、鬆弛肌肉有著重要的作用，有助於營造更好的睡眠環境，因此乳製品成為許多人改善失眠問題的首選食物。

有網友就表示「在外奔波忙碌整天，回家睡前喝個熱牛奶很助眠」，引起許多共鳴「睡前少了熱牛奶就睡不著」、「喝熱牛奶都變成睡覺儀式感了」，指出乳製品除了自身的營養價值外，也能養成例行的睡前習慣，在喝牛奶時向身體啟動睡眠的信號，以利更快速地進入睡眠狀態。

而「堅果」同樣也是公認的助眠好物，包括杏仁、核桃、開心果、腰果和黑芝麻等，除了含有褪黑激素外，還富含礦物質鎂，可以幫助消炎、降低壓力激素皮質醇的濃度，減少其對睡眠的干擾。

另外，堅果中的omega-3脂肪酸也能促進入眠，對於工作疲勞、或容易焦慮導致睡眠品質下降的族群很有幫助。即有網友請益「有什麼方法可以幫助睡眠」，引來熱心網友建議「我睡前會泡杯芝麻糊來喝，肚子暖呼呼的馬上睡著」、「晚上吃堅果有飽足感，就可以舒服的睡著」等，推薦適量補充堅果改善失眠。

此外，「全穀雜糧」如糙米、燕麥、藜麥等，都含有許多對睡眠有益的營養素，包括維生素B、礦物質鎂和GABA等。其中GABA可以抑制神經傳導，調節焦慮、緊張、壓力及害怕等情緒，進一步達到放鬆的效果，製造出容易入睡的大腦環境。

一名網友便分享「讓失眠仔好好睡覺的方法」，內文提到可以將主食換成糙米，吸引網友回覆「醫生也建議我多吃含gaba的食物糙米、地瓜、味噌」、「有吃GABA真的可以睡超好，睡醒會有充到電的感覺」等，認為GABA可以提升熟睡程度，讓起床更容易、也更加精神。

你也有睡眠困擾嗎？如果夜晚經常睡不好，不妨參考看看網友熱議的助眠食物，補充均衡的營養素，尤其是色胺酸、維生素B群、GABA、礦物質鈣與鎂，來改善睡眠品質。另外，也別忘了培養運動習慣、建立規律的睡眠時間表，平時也要保持心情放鬆，才能享受更優質的良好睡眠！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「助眠食物」相關討論則數。

觀測期間：2023/09/26~2023/12/26，近三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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