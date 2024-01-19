北市家長注意！幼兒園新學年簡章出爐 招生近2.5萬人

北市每年公幼抽籤搶破頭，113學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心將增21個班，招收達2萬4870名幼兒，5月27日至28日線上登記，29日下午抽籤出爐後，即可報到至31日，作業時間比去年延長半天，台北市教育局今天公布招生簡章，家長可至官網查詢。

教育局說，新學年度北市公立幼兒園將增加12班，設有147校（園）、近760班，可招收1萬8116名幼兒，非營利幼兒園將增加9班，設有55園、293班，可招收6754名幼兒，以提供家長平價、優質及近便的教保服務。

招生對象為年滿2歲至入國民小學前的適齡幼兒，即2021年9月2日至2019年9月1日出生者，除須設籍北市，欲報名公幼者的幼兒須與父母一方、直系血親尊親屬或監護人共同設籍在同一戶。招生規定即日起已公告在教育局網站公告資訊的最新消息（https://www.doe.gov.taipei）。

113學年度招生仍採線上、一階段辦理，將在「台北市公立及非營利幼兒園招生e點通」（https://kid-online.tp.edu.tw）網站進行。招生期間，該網站設有 「即時揭示系統」，公告各園、各順位別的登記人數，以便家長即時得知登記狀態。

教育局表示，5月27日上午9點至28日下午5點開放線上登記，各園29日下午3點至3點30分抽籤，結束後，家長當天至31日下午4點皆可報到，作業時間較去年延長半天。另提醒家長留意幼兒園補件通知，登記上傳資格證明文件如未完備，5月27日上午9點至29日下午2點可線上補件。

教育局提到，幼兒登記北市公立及非營利幼兒園暨教保服務中心以各1園（中心）為限，抽籤後若同時錄取公立幼兒園及非營利幼兒園暨教保服務中心，僅限至1園（中心）報到，以免影響其他幼兒登記或遞補權益。家長可利用線上查詢功能得知抽籤結果，並辦理線上報到或放棄、獲得線上繳費資訊等多項便民e化作業服務。