Novavax疫苗帶動打氣 羅一鈞：下周配送、恢復民眾預約

先前因為溫度偏低待食藥署檢驗放行的16.5萬劑Novavax XBB疫苗，食藥署今天上午封緘放行。疾管署發言人羅一鈞表示，這一批疫苗預計在下周二配送，預計下周恢復民眾預約選擇；另有一批Novavax XBB疫苗預計在1月底到貨。

先前因為溫度過低，但尚符合冷鏈運送規範（不低於攝氏2-8度的0.7度且不超過96小時），Novavax XBB有16.47萬劑經原廠提供安定性資料橫，食藥署在上午封緘放行。該批次疫苗經食藥署抽樣、檢驗（外觀、鑑別、pH、細菌內毒素、無菌試驗、效價試驗等6項）及文件審查均合格。羅一鈞表示，後續疾管署貼標完成後會在下周二配送；屆時醫療療院所將可恢復民眾預約作業。

另一批Novavax XBB約16.5萬劑，因為溫度差超過0.7度、超出冷鏈規定，待原廠換貨。羅一鈞表示，此批預計1月底到貨，疾管署會盡速辦理後續事宜，而莫德納疫苗供應正常且同樣安全有效，呼籲民眾儘速優先接種。

近期國內新冠疫情處在流行期，上周Novavax疫苗開打等都提升民眾接種XBB疫苗意願。羅一鈞說，本周前4日（1月15日至18日）XBB新冠疫苗接種人次為11.4萬，較上周同期增加33%，顯示民眾接種意願佳。目前XBB新冠疫苗迄今已累計接種119.9萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計113.3萬人次，Novavax XBB疫苗累計6.6萬人次。庫存量有莫德納約430萬劑，Novavax約6萬劑。

羅一鈞提醒，因本周末至下周將有強烈冷氣團來襲，全國溫度下探，提醒民眾在參加新年尾牙聚會、校園放寒假之際，注意加強保暖，也建議符合接種資格民眾，儘速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力；莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種， 6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。