入冬最強寒流報到！南橫恐結冰 公路局不排除封路

因應強烈寒流影響，南橫公路山區恐有降雪或路面結冰的可能，屆時道路如遇結冰，公路局會盡速啟動除冰作業，並將限制車輛附掛雪鏈通行，結冰嚴重的話甚至不排除實施預警性封閉。

高雄市桃源區台20臨105線25K~44K(天池至向陽路段），因受寒流影響，1月24日凌晨氣溫下降，該路段可能因濕度及溫度條件符合下，會出現路面結冰情形。為災情應變，公路局甲仙工務段已派駐梅山口、天池及埡口哨保全人員加強巡邏。如有路面結冰情事，屆時結冰路段將限制車輛附掛雪鏈通行，並儘速進行路面除冰作業，呼籲用路人減速慢行注意道路結冰路滑。若遇到路面嚴重結冰影響通行安全，公路局將不排除實施預警性封閉。

公路局也提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若遇降雪情形，有意上山民眾，請務必攜帶雪鏈以做因應通行。呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，並請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，以及注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播，非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。