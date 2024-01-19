快訊

稱與韓國瑜默契佳 傅崐萁：江啟臣如何兼顧選台中市長

力挺「寧夏夜市科目三大賽」 呱吉：除1招外幹譙或禁止沒效果

台中麥當勞停車場驚傳命案！車內1女死亡、1男頸部割傷搶救中

入冬最強寒流報到！南橫恐結冰 公路局不排除封路

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
因應強烈寒流影響，南橫公路山區恐有降雪或路面結冰的可能，公路局不排除實施預警性封閉。記者蔡世偉／翻攝
因應強烈寒流影響，南橫公路山區恐有降雪或路面結冰的可能，公路局不排除實施預警性封閉。記者蔡世偉／翻攝

因應強烈寒流影響，南橫公路山區恐有降雪或路面結冰的可能，屆時道路如遇結冰，公路局會盡速啟動除冰作業，並將限制車輛附掛雪鏈通行，結冰嚴重的話甚至不排除實施預警性封閉。

高雄市桃源區台20臨105線25K~44K(天池至向陽路段），因受寒流影響，1月24日凌晨氣溫下降，該路段可能因濕度及溫度條件符合下，會出現路面結冰情形。為災情應變，公路局甲仙工務段已派駐梅山口、天池及埡口哨保全人員加強巡邏。如有路面結冰情事，屆時結冰路段將限制車輛附掛雪鏈通行，並儘速進行路面除冰作業，呼籲用路人減速慢行注意道路結冰路滑。若遇到路面嚴重結冰影響通行安全，公路局將不排除實施預警性封閉。

公路局也提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若遇降雪情形，有意上山民眾，請務必攜帶雪鏈以做因應通行。呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，並請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，以及注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播，非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。

寒流 降雪

延伸閱讀

預防路面結冰 南橫公路東段23日將預警性封閉

寒流來了！農糧署：果樹、水稻、蔬菜防寒措施要快做

這波寒流霸王級？粉專：真的差多了 但會冷很久

入冬最冷寒流來襲！ 「如何準備」彭啟明這樣建議

相關新聞

「我的爸爸是條龍」新店裕隆城快閃店開幕了！160公分龍型抱枕 + 限定拍貼機與周邊一定要收藏

搞笑Youtube影片系列「我的爸爸是條龍」，現在新店推出龍年最熱門、最幽默的快閃店。從即日起至3/3，快閃店歡迎免費參觀，完美還原動畫中的「龍爸」家族，展出3米長的龍爸氣偶、160公分長的龍型抱枕，以及應景龍年的特色周邊商品。

考卷先別丟！ 鼓勵學子「美食+樂園優惠」快拿100分考卷來領 加映買春水堂「茶繪本」送珍奶

考卷先別丟！ 鼓勵學子「美食+樂園優惠」快拿100分考卷來領 加映買春水堂「茶繪本」送珍奶

上帝視角俯瞰絕美大景！ 南投「Z型櫻花步道」美炸了 最佳賞櫻時間先筆記

空拍絕美大景！ 南投「Z型櫻花步道」美炸了 最佳賞櫻時間快筆記

貓奴的天堂！ 宜蘭綠舞「擼らら Sweets」9隻可愛貓店長見客囉 低消300元就能甜蜜擼貓、邊喝幸福下午茶

貓奴的天堂！ 宜蘭綠舞「擼らら Sweets」9隻可愛貓店長見客囉 低消300元就能甜蜜擼貓、邊喝幸福下午茶

「2024世界最熱門的25個旅遊城市」台北上榜了！冠軍獎落日本東京、亞軍頒給韓國首爾

旅遊平台「Tripadvisor」常常會公布不同性質適合旅遊的景點。此次公怖「2024世界最熱門的25個旅遊城市」，台北市居然也上榜了，名列第25名！一起來看看原因吧。

名字有「美」飯店免費住一晚！美侖商旅呼叫「美美」

美侖飯店集團旗下輕奢品牌「美侖商旅」慶祝5周年，飯店推出「呼叫美美」專案，凡名字有「美」字，不論是美侖、美德、美玲、美人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。