一張照看騎士停紅燈 網神回被讚「可當交通部長」

一名網友拍下一群機車騎士在路口停等紅燈畫面，只見4機車幾乎同色同款，位置成一排斜線，一名王姓網友以交通規則解讀4騎士，指前2人停車符合標準不罰，後2人越線該罰，專業說明讓逾8800網友按讚、笑瘋，還有網友力推他可當交通部長，留言可獲金馬獎，是成功的交通罰則宣導。

有網友在網路社群「路上觀察學院」貼上一張一群機車騎士在路口停等紅燈的照片，留言指「我真的想不到標題」，只見畫面中4輛停在路口最前方的機車幾乎是藍色同款機車，左邊3人安全帽也是藍色，其中2人幾乎雷同。

該張照片貼文一出，超過2萬1000名網友按讚，搶頭香留言的一名王姓網友的圖文並茂的解答，搶了原PO的風采，王將4名騎士歸類1、2、3、4，並以交通規則解說，指第1人標準，不罰；第2人壓線但未過線，不罰；第3人壓線但已過線，罰；第4人，明顯超過線，罰。

王男精闢見解的留言，超過8800名網友按讚，有網友稱「太強了」、「笑瘋」、「最後要寫交通部關心您」；有網友力推「考照最佳案例」、「妥妥的駕訓班範例」、「成功的交通罰則宣導」、「教科書」、「好像溜冰到達終點的畫面」；有網友稱讚可頒發「金馬最佳留言獎」、「你要不要改名王國材算了」、「交通部人才」、「太專業」。

有網友也提出不同見解，指「噗，待轉區非停止線，怎麼有越線問題？」「後輪超過就是罰闖紅燈了」；有網友則認為，「都已遵守二段式轉，很不錯了，再罰就沒人情味了」。

警方表示，機慢車待轉區線係用以指示大型重型機車以外之機車或慢車駕駛人分段行駛。依照違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第1項第15款規定：未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，以不舉發為適當者，交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員得對其施以勸導，免予舉發。

警方指出，如因客觀具體事實，待轉車輛過多致格線區無法容納，或道路路型及設施等限制，機慢車無法完全進入格線區域待轉等，導致機慢車輛有溢出待轉區格線之情形，在不影響縱向車流行進及安全之前提下，應得以上述規定，不予舉發。