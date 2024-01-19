國中生聽到「上課」就腿軟 功能性神經疾患讓腦部當機

莘莘學子備考壓力大，有國中生最近常常腿軟到影響生活，四處求醫不見好轉，只要返校就復發，甚至聽到上課2字也不行，最後揪出是功能性神經疾患惹禍，如同腦部「當機」。

功能性神經疾患常見症狀包括肌肉無力、手抖、感覺異常、暈厥伴隨類似癲癇的動作。衛生福利部雙和醫院小兒神經科醫師周正哲今天透過新聞稿指出，根本原因在於腦部相對脆弱，更容易被外界環境影響，進而導致身體方面出現問題。

周正哲表示，過去這類症狀的孩童常被認為是「裝病」逃避課業或學習，或是遭質疑心理素質不夠堅強、挫折忍受力低如「玻璃心」般，其實這就像是腦部的「軟體」出現問題，而非「硬體」有缺陷，進而影響到肢體的動作與感覺等。

例如他最近遇到1名國中生個案，常出現莫名腿軟、下肢無力狀況，嚴重影響學習與生活自理能力，父母帶他四處求診後仍找不出病因，有時休息幾天後就會康復，但只要提到返校、上課等關鍵字，症狀就會再度出現。

後來經過一系列檢查，最終診斷為功能性神經疾患，這名國中生在接受兒童心智科和復健醫學科的復健療程後，所幸情況逐漸改善，順利重返學習路。

周正哲提醒家長，青春期是人格養成的關鍵階段，正面臨著升學、人際及同儕關係等各種壓力，此時家長們如無法發現問題癥結，並給予關懷及心理支持，反倒持續成為壓力來源之一，往往只會讓情況更嚴重。

他建議家長如果發現孩童有類似症狀，先以同理心面對問題，並前往小兒神經科進行相關檢查，透過腦波檢查、頭部核磁共振，或是周邊神經傳導檢查，抽血等檢驗排除其他疾病影響的可能性。

治療方面，周正哲表示，除安排職能、物理復健課程或心理諮商外，也希望與家庭、學校一同建立正確的觀念與支持系統，幫助孩童在治療的路上更順遂。

周正哲另外提到，功能性神經疾患常被診斷為癲癇，從腦波檢查來看，看不出無明顯異常；目前此症狀機轉未明，不過有研究傾向與跟腦部控制肌肉以及感知功能的部分相關。

常見觸發因子為壓力，如課業、考試、社交及關係經營等，或過去曾發生過的心理創傷、身體創傷，甚至是病毒感染，都可能導致本來運作正常的腦袋突然「當機」。周正哲說，日前有研究指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）帶來的封閉式生活與高壓、緊張環境導致類似個案增加。