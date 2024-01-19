快訊

一張照看騎士停紅燈 網神回被讚「可當交通部長」

尷尬！三星Galaxy S24手機舊換新 官方認證「蘋果iPhone最值錢」換購價曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明起三天學測遇寒流！南北兩樣情 屏東明高溫恐29度可開冷氣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天鋒面通過、東北季風增強，北部明顯轉涼，各地陸續都有不同幅度的降雨。本報資料照
明天鋒面通過、東北季風增強，北部明顯轉涼，各地陸續都有不同幅度的降雨。本報資料照

113學年度大學學科能力測驗明起一連三天，中央氣象署今天表示，明天鋒面通過、東北季風增強，北部明顯轉涼，各地陸續都有不同幅度的降雨；下周日起寒流南下，各地逐日降溫，下周一、周二華南雲雨區東移，只有南部平地沒雨，最冷時間點則在下周二至周三。

大考中心今年首度提出因應冬季氣候變化規畫開放試場冷氣措施，依照交通部中央氣象署「鄉鎮市區」天氣預報溫度，溫度若達28度即可開冷氣。位於相同鄉鎮市區的各考分區試場，採一致性、全面性處理為原則。考試當日開放試場冷氣服務，分「上午」、「下午」時段，由大考中心統一通知各考分區。目前看天氣預報只有屏東明天最高溫可達29度，有機會開冷氣。

氣象署預報員陳伊秀指出，今天天氣各地穩定，晚上鋒面接近，北部及東北部開始有局部短暫雨，明天鋒面通過、東北季風增強，北部明顯轉涼、水氣較多，中部以北及東半部都有局部短暫雨，南部地區也有零星雨。

她指出，下周日至周一寒流南下，北部及東北部轉冷，其他地區也逐漸降溫，一路影響到下周四清晨。周日水氣較少，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星雨；下周一、周二華南雲雨區東移，降雨範圍廣，只有南部平地沒雨。

她表示，周三水氣再減少，僅北部及東半部有局部短暫雨，中部山區也有零星雨，其他地區為多雲到晴；周四白天就剩東半部及大台北山區有雨，其他為多雲到晴。

溫度方面，陳伊秀表示，這波寒流最冷時間點在下周二到周三，苗栗以北、宜蘭僅7度到9度，空曠地區更有6度以下，台中到台南及花蓮地區約8度到10度，高雄、屏東及台東約11到13度。

她指出，明天溫度下降還不明顯，北部高溫略降為22度，其他地區仍有25至27度；周日起北部整天約16至17度、中部22度、南部23至24度、東半部21至22度；下周一北部整天約14度，中部白天高溫約18度、南部高溫約21度。

降雪方面，陳伊秀表示，下周一晚上到周二整天，北部及宜蘭地區1000至1500公尺以上高山，其他地區2500至3000公尺以上高山都有降雪機會。

高溫 寒流

延伸閱讀

這波寒流霸王級？粉專：真的差多了 但會冷很久

入冬最冷寒流來襲！ 「如何準備」彭啟明這樣建議

今暖明雨 吳德榮：周日緩進式寒流報到 這幾天最冷下探6度

入冬最強寒流周日來襲！明晚變天氣溫「溜滑梯」 全台濕冷5天下探7度

相關新聞

長榮機師不排除春節罷工 王國材喊話：更理性對話

長榮航空機師指控長榮航空拒絕合理調薪、調整外站津貼，違法聘雇外籍機師，發起罷工投票，桃園市機師職業工會昨稱「投票踴躍」，...

日本能登半島強震…我賑災專戶今23:59關閉 捐款已逾4.7億

日本能登半島於元旦下午發生芮氏規模7.6強震，為協助日本救災及重建，衛福部日前開放賑災專戶。衛福部社工司提醒，專戶將於今...

把握今天好天氣！ 明起開始這樣降溫下探7度 最低溫時間點曝光

天氣要開始變化了，天氣風險公司天氣分師柯聿寧今天指出，明起鋒面通過，下周日寒流報到，最低溫為下周二晚間到下周三清晨，北部...

今暖明雨 吳德榮：周日緩進式寒流報到 這幾天最冷下探6度

好天氣到今天，今天全台高溫仍逾28度，但明起就要下雨轉濕冷了，因為下周日寒流報到，冷到下周四，低溫下探6度。

入冬最冷寒流來襲！ 「如何準備」彭啟明這樣建議

下周日起寒流報到，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，預估這波寒流將是入冬以來最冷的一次，需做...

南投91歲翁心跳1分鐘僅30下 醫師替他裝上心臟節律器

正常人平均心跳每分鐘為60至100下，南投縣91歲曾姓老先生平時可下田、騎腳踏車，最近卻發現喘的很嚴重，生活大受影響，衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。