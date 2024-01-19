明起三天學測遇寒流！南北兩樣情 屏東明高溫恐29度可開冷氣

113學年度大學學科能力測驗明起一連三天，中央氣象署今天表示，明天鋒面通過、東北季風增強，北部明顯轉涼，各地陸續都有不同幅度的降雨；下周日起寒流南下，各地逐日降溫，下周一、周二華南雲雨區東移，只有南部平地沒雨，最冷時間點則在下周二至周三。

大考中心今年首度提出因應冬季氣候變化規畫開放試場冷氣措施，依照交通部中央氣象署「鄉鎮市區」天氣預報溫度，溫度若達28度即可開冷氣。位於相同鄉鎮市區的各考分區試場，採一致性、全面性處理為原則。考試當日開放試場冷氣服務，分「上午」、「下午」時段，由大考中心統一通知各考分區。目前看天氣預報只有屏東明天最高溫可達29度，有機會開冷氣。

氣象署預報員陳伊秀指出，今天天氣各地穩定，晚上鋒面接近，北部及東北部開始有局部短暫雨，明天鋒面通過、東北季風增強，北部明顯轉涼、水氣較多，中部以北及東半部都有局部短暫雨，南部地區也有零星雨。

她指出，下周日至周一寒流南下，北部及東北部轉冷，其他地區也逐漸降溫，一路影響到下周四清晨。周日水氣較少，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星雨；下周一、周二華南雲雨區東移，降雨範圍廣，只有南部平地沒雨。

她表示，周三水氣再減少，僅北部及東半部有局部短暫雨，中部山區也有零星雨，其他地區為多雲到晴；周四白天就剩東半部及大台北山區有雨，其他為多雲到晴。

溫度方面，陳伊秀表示，這波寒流最冷時間點在下周二到周三，苗栗以北、宜蘭僅7度到9度，空曠地區更有6度以下，台中到台南及花蓮地區約8度到10度，高雄、屏東及台東約11到13度。

她指出，明天溫度下降還不明顯，北部高溫略降為22度，其他地區仍有25至27度；周日起北部整天約16至17度、中部22度、南部23至24度、東半部21至22度；下周一北部整天約14度，中部白天高溫約18度、南部高溫約21度。

降雪方面，陳伊秀表示，下周一晚上到周二整天，北部及宜蘭地區1000至1500公尺以上高山，其他地區2500至3000公尺以上高山都有降雪機會。