冬季夜空美景別錯過 周末抬頭可見星團合月、四星成弧

冬季夜空中，美麗的昴宿星團往往是目光焦點，民眾用肉眼即可輕易看見，雙筒望遠鏡則能見到數十顆藍白色恆星有如璀璨的碎鑽，尤其與月亮交會別具風情，「昴宿星團合月」明晚現身。台北市立天文館表示，散列在夜空中4顆亮星排列成序的少見美景，這周末不妨抬頭欣賞「四星成弧」。

天文館說，1月20日晚間11點39分，月球運行至與昴宿星團相同經度，即是昴宿星團合月。一般來說，兩者會因緯度差異而或近或遠，明天相合格外接近，月球與昴宿星團中央的亮星昴宿六僅距0.76°，伸直手臂且用1根手指就可同時遮住2個星體，雙筒望遠鏡下更能看出美妙景象，此時夜空中最亮的木星會在不遠處相映生輝。

天文館指出，20日前後幾日的黎明6點前，還可看見心宿二、金星、水星、火星共4顆亮星，自上而下、由疏而密，在東南方曙光中畫出一條優美弧線，隱隱透出微曦，也是一幅吸睛美景。