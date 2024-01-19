如何面對人生困境？專家分析10大壓力來源與解方

人生活在世上，本來就會面臨各種不同的壓力——工作的煩悶、經濟的重擔、家庭的開銷、人際的相處、疾病的困擾、教養的擔憂——基本上每天起床睜開眼，就有不同的隱憂吞噬著你我，但人生也正是在這些壓力的敦促下，成為更好的自己。

心理治療專站《Injuredcalltoday》的心理醫師表示，生活充滿起起落落，有時它會給我們帶來考驗，從失去親人的悲痛到財務問題帶來的巨大壓力，都考驗著人們的韌性和力量。

「我們在人生的某個時刻都會經歷不同的壓力，甚至壓力來源還不只一個，因此，了解壓力，以及如何應對壓力非常重要，這是成年人不可避免的挑戰。」

心理醫師強調，在混亂和困難中，依然有前進的希望和道路，要切記，無論生活帶給你什麼感覺，你都可以克服壓力，只要了解人生的10大壓力源，並學習如何與之相處，許多困難都能迎刃而解。

科學家曾以感知壓力量表（PSS）與福爾摩斯和拉赫壓力量表（Holmes And Rahe Stress Scale），衡量不同壓力事件的「權重」，並羅列人生壓力最大的10種困境，而你，又該如何面臨這樣的挑戰？

10、退休

也許，許多人將退休視為人生最終旅程的典範，也是打拚一輩子後的犒賞和鼓舞，但實際上，它其實會帶來很大的壓力，因為退休是正常生活被打斷的一種形式，而且將是一段漫長的過渡期。在上班的時候，忙碌的工作可以幫助人們應對其它壓力源，但當工作消失時，心態要調整會非常困難。

心理醫師表示，在人們面臨退休的年紀，基本上都會遇到生活上的問題，除了年紀大了，沒有工作的漫無目的也讓人力不從心。因此，如何花時間在退休前做好適當的規劃，找尋新的人生目標，將是緩解退休壓力的好方法，找尋自己的嗜好、和朋友與家人一起度過，能讓生活變得充滿意義和樂趣。

9、青春期

心理醫師表示，壓力會影響你我生命中的任何階段，包含青春期。青少年時期的年輕男女會經歷許多他們在童年時期難以適應的變化，像是同儕人際關係、友情、愛情，學業問題和身體變化等都會造成巨大的不適應。

加上此時期的賀爾蒙分泌較高及不良的睡眠和飲食習慣，青少年也很難以應付壓力，因此，家長如何鼓勵孩子維持適當、規律的作息非常重要，並透過正確的飲食和運動培養積極的心態。理解、支持和愛的陪伴，是家長們可以和孩子，一起度過這段複雜旅程的方式。

8、財務狀況

財務狀況是許多人最主要的壓力來源。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

根據美國心理學會的研究顯示，有76%的美國人認為，金錢和財務是造成壓力的最主要原因，像是突然失業、家人重病、意外等都可能導致經濟問題，這些困難可能導致原本生活正常的家庭，漸漸連住房和飲食需求都難以負擔。

因此，如何維持理財的規劃十分重要，如果真的不幸遇到了困難，應該尋求有關機構的幫助並有效地應對財務狀況，千萬不可依賴藥物或賭博，以免雪上加霜。而如何能在發生經濟問題前便先未雨綢繆，能有效奠定扎實的基礎。

7、工作壓力

科學家發現，即便一個人的工作穩定，沒有失業或轉職的困擾，依然有25％的勞工表示工作是他們人生最大的壓力，這些壓力包含害怕被解僱、無法處理龐大的工作量、工作場合的主管關係等都可能令人難以忍受，就連管理不善或缺乏工作樂趣，也可能導致工作壓力不斷增加。

心理醫師表示，這些工作壓力會對工作以外的生活產生最直接的負面影響，讓壓力跟著回到你的家人、朋友身邊，甚至影響到健康。因此，如何學習應對工作壓力的處理非常重要，像是安排處理工作的順序、透過冥想、運動等釋放壓力，這些心態的轉變也能幫助人們將壓力留在辦公室，而不是帶回住家。

6、失業或開始一個新的工作

失業或開始一個新的工作，壓力也非常巨大。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

失業會帶給一個人精神上的損失，它可能會導致意想不到的財務困難，並導致憂鬱和焦慮，特別是「被解僱」會傷害一個人的自尊，使他們對於自我自信和尋找工作產生極大的壓力，因為大部分的壓力，是由未來的不確定性和正常生活中斷所造成的，進入新的工作領域也亦然。

心理醫師強調，無論從事什麼職業，在進入新環境和新工作都會感到不知所措，試著慢慢適應和提出問題，可以減輕這種壓力；如果真的失業一段時間，也應該尋求政府部門有關單位的補貼或資源，減輕一些金錢上的壓力負擔。

5、慢性疾病與重大傷害

突然發現自己罹患慢性疾病或嚴重受傷，可能是一個人歷經最有壓力的事情之一，無論是罹病者本身或其家人，都是一個非常巨大的負擔。心理醫師表示，和其它壓力相比，經歷慢性疾病的治療問題可能會導致其它健康上的心理問題，而龐大的醫療開銷更會成為經濟困境。

專家建議，在這樣的情況下，應該盡可能多和醫生諮詢、尋求最好的治療，只要能多了解自己的疾病狀況，就能有助於控制壓力，此外，透過睡眠和運動來照顧自己，能夠讓心情舒緩不少，這能幫助自己積極的前進。

4、搬家

搬家其實是壓力很大的，特別是對需要轉學的孩子來說。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

想不到吧？搬家確實也是一種壓力。心理醫師表示，無論是從城市搬到鄉村，還是從小房子搬到一個大豪宅，搬家都會帶來壓力，因為這會擾亂你原本日常的生活，特別是要搬到一個全新的城鎮或縣市，如果要移民更是如此。

搬家的壓力其實從搬家前就開始了，因為每個人都必須花大量的時間研究和比對，尋找新環境的過程都是情緒壓力的來源；而搬家過程所需的打包和收拾，也是很困難的挑戰。

此外，搬家的同時，往往也面臨的換工作和轉學的問題，這對一個已經習慣原本的生活圈、有固定好友的孩子來說，更是非常巨大的壓力，如何適應這段陌生、逐步開啟新生活，是全家人要一起互相幫助的過程。

3、結婚與籌備婚禮

結婚與籌備婚禮的壓力，讓許多人都不願意再想第二次。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

也許結婚看似一段愛情旅程的終點，但其實結婚和籌備婚禮的過程，是人生最大的壓力事件之一，因為它代表著人生另一個階段的開始，通常也伴隨更多的責任和企盼，而籌備婚禮時的繁瑣，也是非常巨大的挑戰。

心理醫師強調，籌辦一個大型婚禮活動，會涉及雙方的家人和朋友，這當中有非常多細節和複雜性，而兩個原本陌生的家庭要結合成親家，將產生極大的壓力，特別是對於婚禮細節有不同的看法、聘金和禮數都各異的僵持時，爭論更是顯而易見。

因此，如何透過開放、誠實的溝通來面對婚姻和籌劃婚禮，是夫妻雙方都要互相尊重和理解的問題。

2、離婚與分居

離婚與分居象徵的一段感情的結束，對雙方都是極大的壓力。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

任何一段看似美好的婚姻，也許都可能有邁向離婚的那天，即便離婚或分居都是在和平、雙方同意下促成的結果，壓力也會很大。有時，難以應對的不僅是情緒壓力，還有離婚後所伴隨的巨大贍養費用和監護權之爭。

心理醫師表示，離婚會給雙方帶來壓力，也會讓夾在中間的家人和朋友面臨壓力，而最無辜的是孩子，他們將承受父母離異後的生活巨大變化，對還年幼的孩子來說，他們往往也無法用言語表達他們的情感，並可能不明白為什麼爸爸媽媽要分開，以及離婚如何改變了他們的生活。

專家建議，在面對離婚的壓力時，應該做好最妥善的討論和溝通，尋求律師的幫助也至關重要，這能幫助解決複雜的法律層面問題。

1、至親的過世

至親的過世往往改變了生活，壓力會非常巨大。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

人生壓力最大的痛楚，是至親的過世。而每個人對於悲傷的方式都不盡相同，但基本上都會經歷否認、憤怒、怨嘆、憂鬱和接受的5段過程，在這些階段，人們會感受到非常多的情緒，像是震驚和內疚，甚至覺得難以走出傷痛。

心理醫師表示，「分享悲傷」是治癒傷痛的重要方式之一，因此，如何和朋友與家人交談，透過關心舒緩內心的壓力，是每個人生命中都應該學習的課題。

事實上，親人過世後，每個人承受的壓力因情況而異，失去父母的孩子、失去孩子的父母，或失去妻子的丈夫都會有不同的壓力，也正是因為生活習慣的驟變和觸景傷情的沉痛，這種壓力會讓人很難振作。尋求專業的協助和親友的陪伴，將有助於消彌悲傷。

（本文出自2024.01.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）