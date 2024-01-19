入冬最冷寒流來襲！ 「如何準備」彭啟明這樣建議

下周日起寒流報到，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，預估這波寒流將是入冬以來最冷的一次，需做好充分保暖措施。建議民眾早出晚歸時，穿著要多層保暖，尤其是夜間及清晨。

彭啟明說，要好好把握今天到明天上半天的好天氣，周六起溫度下降，隨著鋒面通過各地降雨增多，溫度普遍降低。下周一至三，強烈冷空氣南下，預計達到寒流等級，特別是下周二晚到周三清晨，氣溫將顯著下降。

溫度方面，彭啟明說，周六至下周日，北部地區氣溫下降至14-17度，中南部逐漸降溫。下周一、二降溫更加明顯，北部市區低溫可能下探至7-10度，局部空曠地區甚至更低。 全台氣溫普遍降低，日夜溫差大，白天回溫有限。

彭啟明指出，降雨方面，周末及下周初，受華南雲系影響，各地雲量增多，北部、東部及山區降雨機會較高。下周中期，預測雲量減少，但低溫持續，需要特別注意保暖。