快訊

周海媚遺作開播女神扮相曝光 網卻怒批「吃人血饅頭」

都市傳說是真的！小孩睡眠不足 全怪鄰居「沒改Wi-Fi密碼」網掀戰

音樂民族主義邁向國際？「台灣樂派」有可能發展嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

入冬最冷寒流來襲！ 「如何準備」彭啟明這樣建議

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
把握今回暖好天氣，周六起至下周四明顯轉冷，溫度一路下滑，需保暖防寒。本報資料照片
把握今回暖好天氣，周六起至下周四明顯轉冷，溫度一路下滑，需保暖防寒。本報資料照片

下周日起寒流報到，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，預估這波寒流將是入冬以來最冷的一次，需做好充分保暖措施。建議民眾早出晚歸時，穿著要多層保暖，尤其是夜間及清晨。

彭啟明說，要好好把握今天到明天上半天的好天氣，周六起溫度下降，隨著鋒面通過各地降雨增多，溫度普遍降低。下周一至三，強烈冷空氣南下，預計達到寒流等級，特別是下周二晚到周三清晨，氣溫將顯著下降。

溫度方面，彭啟明說，周六至下周日，北部地區氣溫下降至14-17度，中南部逐漸降溫。下周一、二降溫更加明顯，北部市區低溫可能下探至7-10度，局部空曠地區甚至更低。 全台氣溫普遍降低，日夜溫差大，白天回溫有限。

彭啟明指出，降雨方面，周末及下周初，受華南雲系影響，各地雲量增多，北部、東部及山區降雨機會較高。下周中期，預測雲量減少，但低溫持續，需要特別注意保暖。

彭啟明 保暖 寒流

延伸閱讀

寒流來襲挑戰10度以下低溫 養殖業者應做好這些事

霸王寒流襲台極地超馬再現？鎮西堡馬拉松備戰

20日「大寒」入冬最強寒流來襲 民俗專家提醒兩件事

去年破高溫紀錄 2024還會更熱？彭啟明喊「剉咧等」：異常天災難免

相關新聞

今暖明雨 吳德榮：周日緩進式寒流報到 這幾天最冷下探6度

好天氣到今天，今天全台高溫仍逾28度，但明起就要下雨轉濕冷了，因為下周日寒流報到，冷到下周四，低溫下探6度。

入冬最冷寒流來襲！ 「如何準備」彭啟明這樣建議

下周日起寒流報到，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，預估這波寒流將是入冬以來最冷的一次，需做...

長榮機師 不排除最快春節罷工

長榮機師發起罷工投票，廿二日公布投票結果。桃園市機師職業工會表示，投票踴躍，預期無意外將取得合法罷工權，一旦確定取得立即...

去年全台遊樂園 人流營收雙創高

去年國內觀光復甦，全台廿七家觀光遊樂園入園人次達二○二一萬，營業額一六六億元，均創下新高。台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌...

台灣主導「格陵蘭望遠鏡」 證實M87黑洞持續存在

國際團隊「事件視界望遠鏡」（Event Horizon Telescope，簡稱ＥＨＴ）在二○一七年拍攝Ｍ87星系超大質...

冬季夜空美景別錯過 周末抬頭可見星團合月、四星成弧

冬季夜空中，美麗的昴宿星團往往是目光焦點，民眾用肉眼即可輕易看見，雙筒望遠鏡則能見到數十顆藍白色恆星有如璀璨的碎鑽，尤其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。