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長榮機師 不排除最快春節罷工

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
長榮航空示意圖。圖／本報資料照片
長榮航空示意圖。圖／本報資料照片

長榮機師發起罷工投票，廿二日公布投票結果。桃園市機師職業工會表示，投票踴躍，預期無意外將取得合法罷工權，一旦確定取得立即規畫時程，最快不排除在春節期間，依法發動罷工，並在正式罷工行動廿四小時前預告。

長榮航空回應，尊重工會自主，但公司不放棄任何與機師工會溝通協商的機會。交通部民航局表示，已敦促長榮勞資雙方考量旅客權益，能本於善意持續溝通。

長榮航空機師指控長榮航空拒絕合理調薪、調整外站津貼，違法聘雇外籍機師，日前由桃園市機師工會發起罷工投票，預定廿二日公布結果。

機師工會昨聲明，長榮航空違法進用無特定機型執照的外籍飛行員，去年十二月上旬，已遭桃園市勞動局裁罰，裁處書中清楚揭示長榮航空違法事實。然而，長榮航空藐視主管機關裁量權責，仍持續違法招募，威脅旅客飛行安全，讓工會不得不以罷工行動喚醒。

機師工會表示，去年十二月下旬發起罷工投票後，至今長榮航空仍拒絕對工會所提重要訴求，展開正式實質協商。上周起，資方又在內部發放一份僅有「同意」單一選項問卷，詢問所有長榮航空飛行員「罷工期間是否願意支援公司勤務」，作法等同要求「實名表態」，無異是恫嚇威脅，干擾後續可能罷工行動的意圖。

針對桃園市勞動局因法條認定差異處分，長榮航空表示，已經向主管機關提起訴願，國內各家航空公司聘僱外籍機師時，均依照「外國人從事就業服務法」規定聘僱與訓練晉用，且所有機師皆經業界標準訓練和考核，取得所需執飛機型檢定證後，始得執飛。

長榮 機師 罷工

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