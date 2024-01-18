擴充公共化幼兒園 專家學者：不見具體方案

聯合報／ 聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
政府砸數百億搶救少子化，減少托育負擔，但專家學者指出，用補助方式，無法真正減輕家長負擔，也未見政府提出擴充公幼跟非營利的具體方案。聯合報系資料照片
政府砸數百億搶救少子化，減少托育負擔，但專家學者指出，用補助方式，無法真正減輕家長負擔，也未見政府提出擴充公幼跟非營利的具體方案。聯合報系資料照片

政府砸數百億搶救少子化，減少托育負擔，但專家學者指出，用補助方式，無法真正減輕家長負擔，也未見政府提出擴充公幼跟非營利的具體方案。

全國教保產業工會理事長郭明旭表示，賴清德任閣揆時推出準公共幼兒園曾說建造公共化幼兒園「緩不濟急」，所以僅單純想用金錢補助私幼，快速地提供人民托育需求。但現在出現準公幼巧立名目收費問題，業者一面拿補助，一面收家長錢，家長未真正減少負擔。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，公共化幼兒園過去的量能不足，因為新設公幼要有足夠空間、設置地點等都不容易解決，政府想要提高公共化班級數，才會認為直接補助私幼最快。目前未見教育部針對擴充公幼跟非營利提出具體方案。

郭明旭表示，準公幼就是私幼，仍是營利單位，違規率之所以高，通常就是因為業者想超收學生，因為超收能賺錢，且政府沒人力稽核，超收就會產生師生比不符的情況，園所會進用不合格教保員來避開核備與降低聘用的人力成本，這之間都息息相關。蘇傳臣說，幼教人才持續短缺，教育部提出育才留才方案未見成效，也讓幼教業急得跳腳，全國幼教師匱乏現已造成連鎖問題。

公幼 幼教 幼兒園

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