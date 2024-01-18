有違規就退場 準公幼全台恐退一半以上

全教總要求教育部新簽準公共幼兒園應嚴格把關，但光是三年內無裁罰紀錄才能加入就讓許多準公幼搖頭，有幼兒園無奈地說，幼教老師難找，很多園所都因師生比不符而違規，如果一違規就不能續約，相信全台超過一半的準公幼都要退出。

中華民國幼聯總會長王華勇旗下多家幼兒園中有幾間在疫情期間因撐不住而加入準公幼，他表示，很認同全教總所提出的看法，問題是回到幼教現場，很容易不小心就違規，以師生比來說，他的學校有一天一位老師輪休、當天又有一個生病臨時請假，接著又有一個教保員的父親出車禍臨時離園，當天就被家長揪出不符師生比被裁罰。

王華勇無奈地說，現在準公幼有一半都有違規紀錄，大部分都是因師生比不符，他指出，現在幼教老師很缺人，幼兒園很常臨時找不到老師，卻也常因此被罰，估計有一半以上的準公幼都有違規紀錄，如果一違規就不給續約，相信全台一半都得退出。

中華國際幼兒文教聯合總會輔導總會長、本身也是準公幼園長的陳和順則認為，準公共幼兒園一定要守法，他很認同幼教品質必須不斷提升，但裁罰到什麼程度才不能加入，是否有輕重區分也應該討論，而不是一有違規就不能加入。

準公幼園長韋莉莉表示，距離新簽準公共幼兒園時間不到半年，且3、4月開始就要招生，教育部新的簽約辦法是什麼應該盡快公布，給予幼兒園有充足的時間思考。她也提到，幼教品質當然很重要，但是準公共也不代表園所品質就不好，以她的地區來說，大多數的園所都已經加入，許多園所都很認真著重教學，不該一竿子打翻所有人。

王華勇也認為，政府可以教育券型式提高育兒津貼或教育補助，既可把孩子教育的選擇權還給家長，也不影響家長勞動参與率的提升。讓家長選擇想要的園所就讀，不是讓私立幼兒園加入準公共後，又給予重重限制，以這次軍公教調薪1200元為例，準公需調薪、同等的私立幼兒園不免也要跟進，幼兒園真的也很痛苦。