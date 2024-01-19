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健康你我他／70以後毛病多 三句話護健康

聯合報／ 文／王錫璋（北市中正）
龍年新歲，卑微地以三句話，祈願自己和家人都能身心健康。圖／王錫璋提供
龍年新歲，卑微地以三句話，祈願自己和家人都能身心健康。圖／王錫璋提供

邁入從心所欲之年歲已3年，俗諺說「人生七十才開始」，真正情況卻是「人生七十才開始『生病』」。眼見諸多親友、同學有的走了，有的罹癌，更多的是每個人幾乎大小毛病不斷，花了許多醫療時間和費用。我也是覺得七十以後，毛病多了起來，怎能從心所欲呢？

老化是人生必然現象，龍年到了，新的一年，在我們這種年紀，已沒有升官、發財的祈願，只希望健康地滄海度餘生就好。因此，龍年新歲，我只能卑微地以三句話，祈願自己和家人都能身心健康。

一是「好好吃飯」，能好好吃飯，表示牙齒、喉嚨、腸胃等器官都沒問題，這也是維護健康的最基本功能。二是「好好說話」，能好好說話，表示思維清楚，腦袋不打結，這也是能與人溝通，不失智的表現。三是「好好走路」，能好好走路，表示四肢健全，腳力、肌力還可以，眼睛也還好，多走路，可以促進身體健康。

對年輕人來說，這三句話不算甚麼，但對長者而言，卻是很謙卑的祈願，明天不會更好，只願平順地吃飯、說話和走路。這三個「好好」，都能如願，那麼要做到星雲大師真正提倡的「三好運動」：做好事、說好話、存好心，就有了根底了。

龍是吉祥崇高之象徵，在此也祈願大家，身體健康，龍年行大運。

人生 老化 失智

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