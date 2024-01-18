年前清潔作業易生「局限空間重災」 春安勞檢將嚴查重罰

高雄某魚電共生廠，昨發生污水井管線阻塞清除作業勞工疑似硫化氫中毒，進入搶救的勞工同樣也中毒昏迷，造成一死一傷。勞動部職安署今天說，已經將局限空間作業安全納入現在正在進行中的「春安期間加強勞動檢查實施計畫」，作為重點檢查項目。

職安署表示，正值年度維護或歲修期間，勞工進入污水槽等局限空間進行清潔或維護頻率大增，這些污廢水處理池、污水下水道及儲槽等局限空間場所，常有缺氧或有害氣體蓄積情形，因相關危害無法以肉眼辨識，易輕忽嚴重性而未採取危害預防措施，其他人員也易未有防護下貿然搶救，導致多人缺氧或中毒重災。

針對局限空間作業，職安署強調，雇主應加強勞工教育訓練，作業現場應採取「通風換氣」及「氣體監測」等關鍵措施，並指派監督人員確保現場落實各項危害預防措施。

職安署說，已將局限空間作業安全納入刻正展開的「春安期間加強勞動檢查實施計畫」之重點檢查項目，並動員全國勞動檢查人力強力督促業者，務必落實危害預防之各項職業安全衛生作為。

另為協助雇主辨識廠場內局限空間場所及作業風險，職安署已編制「局限空間作業缺氧、中毒重大職業災害案例」，建置於職安署局限空間危害預防專區，呼籲雇主及相關工作者多加善用並加強宣導，強化局限空間作業危害預防。