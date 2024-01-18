2次評比都不及格！台灣兒少身體活動量被評F 報告揭主因

台灣體育運動大學與中興大學的研究團隊，調查近5年全國5至17歲兒童及青少年身體活動情況，全球57個國家的報告中，台灣兒少總體身體活動量為不及格，分析發現靜態行為過多。

台灣體育運動大學副校長張振崗與中興大學運動與健康管理研究所特聘教授巫錦霖帶領團隊，2018年發表第1次台灣兒少身體活動報告書，今天發表第2次報告。張振崗說，全球57個國家參與全球兒童健康聯盟，兒少身體活動量普遍不足，台灣2次評比都是不及格。

張振崗表示，有10個國家被評定F等級、不及格，亞洲國家就有4個，台灣、印尼、菲律賓、越南。評比中只有斯洛維尼亞與芬蘭評為A-，其餘國家均為B-以下，且多評定為為D-至D+，亞洲國家中日本被評為B-等級。

張振崗提到，台灣兒少總體身體活動量有11個評估指標，收集2017至2021年，全國性5至17歲兒童與青少年身體活動資料，經分析與國際分級標準比對，給予各指標評比。

台灣的評比結果，依據世界衛生組織每天運動60分鐘建議量者低於20%；「靜態行為」每天使用與學習無關的電腦、手機設備的時間少於2小時，2018年「C-」2022年「D+」；「學校」與「社區與環境」運動提倡指標，從2018年到2022年「B+」到「A-」。

結果顯示，台灣兒少靜態行為過多，政府和學校實施各種政策投入資源，但兒少身體活動量還是最差，且年齡愈大身體活動量愈低，國小至國中到高中，越來越差，女生又比男生差。進一步分析，升學壓力是主因。

巫錦霖表示，研究團隊認為在學校之外應提供更多身體活動機會，例如各種社區或私人辦理的運動團隊，或是通勤、走路、騎自行車上學，增加身體活動機會。而在學校的運動校隊和運動社團，不應以獲勝為目標，可讓更多人參與運動。