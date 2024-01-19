夏普AQUOS XLED 4K miniLED 榮獲新視聽雜誌『2024風雲器材Best Value最佳價值獎』年前最大檔年終購物節 1/19到1/22僅限四天在世貿一館 好運”龍”總來

夏普官網特別推出“新春迎福”活動，只要登錄即可獲得指定商品及虛擬商品卡，最高可獲得3000元商品卡。 圖／夏普 提供

隨著龍年的腳步近了，夏普公司為全家人帶來了前所未有的視聽盛宴。夏普最新的AQUOS XLED 4K電視顯示器，在2023年底獲得專業權威新視聽雜誌『2024風雲器材Best Value最佳價值獎』。夏普的AQUOS XLED 4K電視採用了創新的Xtreme mini LED技術，搭配超過2000個獨立控光區域，帶來前所未有的動態色彩對比度。此外，其ARSS+環繞聲揚聲器系統，配備11個精心配置的揚聲器，為觀眾呈現沉浸式的聲音體驗。無論是家庭聚會觀看節目，或是個人追劇時刻，夏普AQUOS XLED都將提供極致的視聽享受。

凡在世貿家電展活動期間內購物滿額，消費者將有機會獲得價值豐厚的好禮，包括高檔微波爐、除濕機以及空氣清淨機。此外，還有限量超值排隊商品，僅限四天銷售，價格低至2.2折起。夏普此次活動還包括一系列限量優惠福利商品，讓消費者以最低4.2折的價格購買高品質家電。凡在現場結帳金額滿990元者，均可憑發票參加抽獎，每張發票限抽一次。

為迎接新春，夏普官網特別推出“新春迎福”活動，只要登錄即可獲得指定商品及虛擬商品卡，最高可獲得3000元商品卡。同時，參與政府節能補助的指定家電汰舊換新/節能補助活動，還可以享受高達5000元的額外補助。夏普公司邀請各位在新的一年裡，升級您的家庭娛樂設備，共享與家人的美好時光。