春節7天連假國道恐一路塞 高公局公布好走時段

今年春節連假長達7天（2月8日至2月14日），高速公路局預估將有返鄉及出遊車潮，其中北返車潮恐在初三、初四較往年更集中，部分更可能壅塞至凌晨，建議民眾避開壅塞時段，例如2月12日至2月14日中部地區北向用路人於中午12點前出發，南部地區北向用路人於上午9點前出發等。

高公局建議，春節連假期間西部國道部分，2月10日至2月12日南向用路人於早上6點前或中午12點後出發；2月12日至2月14日中部地區北向用路人於中午12點前出發，南部地區北向用路人於上午9點前出發。

高公局表示，國5部分，2月10日至2月12日南向用路人上午5點前或下午5點後出發；2月11日至2月14日北向用路人上午9點前出發。

高公局指出，連假期間規劃多項國道交通管制措施，其中高乘載管制時段與路段包括，2月12日及2月13日每天下午1點至晚間6點，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道北向入口匝道；2月11日至2月14日，每天下午1點至晚間6點，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道。