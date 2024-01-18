春節7天連假國道恐一路塞 高公局公布好走時段
今年春節連假長達7天（2月8日至2月14日），高速公路局預估將有返鄉及出遊車潮，其中北返車潮恐在初三、初四較往年更集中，部分更可能壅塞至凌晨，建議民眾避開壅塞時段，例如2月12日至2月14日中部地區北向用路人於中午12點前出發，南部地區北向用路人於上午9點前出發等。
高公局建議，春節連假期間西部國道部分，2月10日至2月12日南向用路人於早上6點前或中午12點後出發；2月12日至2月14日中部地區北向用路人於中午12點前出發，南部地區北向用路人於上午9點前出發。
高公局表示，國5部分，2月10日至2月12日南向用路人上午5點前或下午5點後出發；2月11日至2月14日北向用路人上午9點前出發。
高公局指出，連假期間規劃多項國道交通管制措施，其中高乘載管制時段與路段包括，2月12日及2月13日每天下午1點至晚間6點，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道北向入口匝道；2月11日至2月14日，每天下午1點至晚間6點，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道。
高公局也說，2月12日、2月13日為北返尖峰日，預估中午過後將出現長時段壅塞，如國1、國3北向新竹、苗栗、台中、彰化、南投路段及國5宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨，建議北返民眾可提前於上午出發，另可利用台61改道行駛，避免車流過度集中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言