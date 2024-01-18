寒流來襲挑戰10度以下低溫 養殖業者應做好這些事

根據中央氣象署氣象資訊，1月20至24日(周六至下周三)受寒流影響，台灣各地非常寒冷，預測北部及東北部地區約7至9度，中南部及花蓮地區8至10度，台東地區約10至12度，至1月25日(下周四)起寒流才會減弱。

農業部漁業署表示，為保障養殖漁民生命財產安全，漁業署請養殖業者加強寒害防範措施，海上箱網養殖業者也要多加注意海溫變化，提早防範作好減災措施，並視養殖物種狀況必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。

漁業署表示，陸上魚塭養殖應加強防寒措施應提前準備，魚塭北側搭蓋防風棚，若為越冬溝的設施，棚蓋與水面的角度應小於30度，另可加強越冬溝的保溫、防寒、加溫設備。

此外，越冬溝蓄養數量因環境、條件、種類而異，如虱目魚蓄養密度以每立方公尺1.3公斤以下為宜；另善用益生菌可降低疾病發生率。

漁業署表示，寒流來襲時，儘量避免有驚動魚塭內魚群行為，例如，強光照射及魚池內任何擾動及聲響刺激；避免過度擾動水體，導致水溫下降，關閉傳統水車，並視養殖密度適度供給氧氣，如打氣或美國水車(深水增氧水車)。

漁業署說，寒流來襲期間，應注意水溫變化，水溫若低於15℃時，應採緊急措施，可於魚塭北側或避風處增加高溫水源或魚塭加溫設備，降低死亡率；寒流來襲後，待水溫及魚體狀況回穩，浮於水面之魚體須馬上撿除，防止水質惡化；待在氣溫回升、暖和之日，方可依情況酌投飼料。